AfroBasket U18 féminin : Les Lioncelles s’inclinent lourdement face au Cameroun

Les Lioncelles du Sénégal ont manqué leur entrée en lice à l’AfroBasket U18 féminin 2026, disputé en Côte d’Ivoire. Opposées au Cameroun ce mercredi pour leur premier match du groupe C, elles se sont inclinées sur le score sans appel de 61 à 30, accusant un retard de 31 points au terme de la rencontre.

Dans l’autre match de la poule, le Nigeria a dominé la Tunisie 54 à 50, à l’issue d’une confrontation beaucoup plus équilibrée.

Après ce revers inaugural, les Sénégalaises tenteront de se relancer lors de leur deuxième sortie. Elles affronteront la Tunisie le vendredi 7 août à 13 h 30 GMT, à la Salle Polyvalente de Treichville, à Abidjan, avec l’objectif de décrocher une première victoire dans la compétition.

Le même jour, le Cameroun sera opposé au Nigeria à partir de 16 h 00 GMT, dans une rencontre qui pourrait être déterminante pour la première place du groupe C.