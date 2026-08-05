Babacar Abba Mbaye rejoint le camp du président Diomaye

Ancien membre de Taxawu Sénégal et ex-proche collaborateur de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, Babacar Abba Mbaye a annoncé son ralliement au camp du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, marquant ainsi une nouvelle étape dans son parcours politique après avoir créé sa propre formation.

Pour expliquer cette décision, Babacar Abba Mbaye estime qu’« il est important de se renouveler pour mieux se régénérer », dans un contexte où, selon lui, la classe politique éprouve des difficultés à produire suffisamment de profils capables d’alimenter efficacement l’appareil d’État.

Le nouvel allié du chef de l’État a également exprimé ses réserves face à la place croissante accordée aux technocrates dans l’administration. Il déplore que certains postes soient désormais attribués par voie d’appel à candidatures, « avec le postulat négatif selon lequel les hommes politiques ne sont ni compétents ni vertueux ».

À travers ce ralliement, Babacar Abba Mbaye rejoint ainsi la majorité présidentielle, tout en défendant une vision qui plaide pour une plus grande reconnaissance des responsables politiques dans la conduite des affaires publiques.