Régularisation de séjour : Plusieurs ressortissants étrangers interpellés à Médina

La Police nationale a mené, mardi, une opération de sécurisation à la rue 25×18, dans le quartier de la Médina, à Dakar. L’intervention, déclenchée après plusieurs plaintes de riverains dénonçant des nuisances récurrentes, a permis l’interpellation de plusieurs ressortissants étrangers.

Conduite par le commissaire Lat Dior Sall, avec l’appui du lieutenant Sidibé et du commandant du corps urbain, l’opération visait à rétablir l’ordre dans le secteur. Selon des sources policières, les personnes interpellées sont notamment soupçonnées de vagabondage et de troubles à l’ordre public. Les vérifications se poursuivent afin de déterminer leur situation administrative et les suites à donner à ces interpellations.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre des opérations de sécurisation et de contrôle du séjour des étrangers menées par les autorités.

Source : Seneweb