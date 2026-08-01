Grand Magal Touba : 440 victimes recensées, dont 16 décès

La Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a dressé, ce samedi 1er août à 17h, un premier bilan de la couverture sécuritaire et médicale du Grand Magal de Touba. Au total, 440 victimes ont été recensées, dont 16 décès.

Les secours ont effectué 239 interventions, principalement liées aux 188 accidents de la circulation enregistrés. Ces derniers ont fait 422 victimes, dont 406 blessés pris en charge et 16 personnes décédées.

En parallèle, les Sapeurs-pompiers ont distribué 281 m³ d’eau aux populations, dans le cadre de leur mission d’assistance. Ils appellent les usagers de la route à respecter le Code de la route, à éviter les excès de vitesse et les surcharges, et à utiliser systématiquement la ceinture de sécurité et le casque.

Le dispositif de secours reste pleinement mobilisé pour accompagner la suite du Grand Magal, qui rassemble chaque année des millions de fidèles dans la cité religieuse.