Devant le Coronavirus…Guy Marius Sagna ne parle que de lui

Incroyable ce qui se passe dans la tête des activistes comme Guy Marius Sagna. Au moment où tout le Sénégal est debout pour combattre une pandémie, Guy Marius Sagna persiste dans son opération de charme et de victimisation. Lors de sa conférence de presse, il a martelé ce qui suit : « Ma libération est illégale. Mais si un Etat veut te sortir de prison, tu n’y peux rien. J’ai l’habitude de travailler avec des avocats. Quand Me Amadou Sall est venu me dire qu’il est mandaté par le FRN pour me défendre, j’ai accepté tout en lui disant que mes avocats préparent une conférence de presse. Et comme tous les Sénégalais, j’ai vu la demande de liberté provisoire à la télévision. Ils ne m’ont rien dit et je n’ai pas suivi les procédures pour obtenir la libération ».

Quelle honte ! Quelle Honte ! C’est sa personne qui l’intéresse et non le devenir du Sénégal.