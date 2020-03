Coronavirus…les enfantillages de Sonko

Il aurait fallu qu’il soit victime d’un faux tweet que le leader du Pastef (Les Patriotes (Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), Ousmane Sonko daigne reconnaître son silence face à la Pandémie du coronavirus. Il fallait simplement lire entre les lignes. Voici son tweet : « Décidément, notre silence gêne certains plus que notre parole, au point de vouloir l’exploiter pour nous nuire. Je tiens à dire à tou(te)s les Sénégalais(es) que le tweet ci-joint, publié par un faux compte utilisant nos nom et image, n’est pas de nous et est aux antipodes de nos pensées et actions par ces moments graves qui appellent une mobilisation et une solidarité totale au service de la nation et du monde »…Sonko parle de mobilisation et de solidarité…qu’il n’a jamais exprimées à l’endroit des autorités, de l’institut Pasteur et encore moins des hôpitaux. Quel enfant ce Sonko !