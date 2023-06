Dialogue national : La commission économique et sociale à pied d’œuvre

La Commission des affaires économiques et sociales du dialogue national a organisé une plénière hier, au Conseil économique social et environnemental (CESE). Cette rencontre présidé par Baïdy Agne, le président du Conseil national du Patronat (CNP), a vu la participation d’acteurs politiques, économiques, du secteur informel…

Ayant une démarche consultative et participative, ladite commission devrait être une source de données de référence sur la base de perception des familles d’acteurs socio-économiques, du climat des affaires, de l’environnement social, de la culture, du sport, de la presse, des coutumes et religions ainsi que de la productivité globale et de la compétitivité de l’économie nationale, selon Le Témoin.

Elle permet aussi de recueillir et d’analyser les préoccupations majeures des familles d’acteurs socio-économiques dans le cadre de leurs activités. En outre, elle permet d’apprécier les orientations de la politique macro-économique et des politiques sectorielles du gouvernement à travers les départements ministériels, les agences et autres démembrements de l’État qui jouent un rôle primordial dans le développement socio-économique.

À travers cette commission, il s’agira aussi de formuler des recommandations et des propositions consensuelles privilégiant l’intérêt national et à même d’impulser plus de croissance économique inclusive d’emplois productifs de justice et de progrès social.

D’après les membres de la commission, l’ensemble des travaux sera consigné dans un document et soumis à l’appréciation du chef de l’État. Une autre plénière est prévue le 20 juin et le rapport sera déposé au plus tard le 22 juin.