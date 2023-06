Moustapha Diakhaté demande la dissolution de Pastef…une « organisation terroriste »

Lors de l’émission 7TV Soir, Moustapha Diakhaté a abordé la situation du pays après les émeutes qui ont suivi la condamnation d’Ousmane Sonko dans l’affaire Sweet Beauté. Selon l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, le Parti Pastef est qualifié de fasciste et son dirigeant représente une menace pour le peuple sénégalais.

Moustapha Diakhaté, selon Senenews, accuse Ousmane Sonko d’avoir provoqué la mort de 14 personnes en 2021 et de 16 personnes en 2023, d’avoir mis le pays en feu et d’avoir ruiné l’économie nationale. D’après lui, le dirigeant du Pastef et ses partisans ont cherché à rendre le pays ingouvernable et ont tenté en vain de mener une insurrection.