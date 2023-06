Dialogue national : La diaspora répond à l’appel de Macky Sall

OBJET : REPONSE A L’INVITATION DU DIALOGUE NATIONAL

PAR MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Monsieur Le Président de la République

Vous avez conformément à vos prérogatives que vous confère la constitution, et en votre qualité d’institution clef de voûte de notre nation, convié les acteurs politiques et les diverses forces vives de notre pays, à venir vous rencontrer le mercredi 31 mai 2023, pour échanger avec vous sur toutes les questions d’intérêt général relatives à l’avenir de notre pays, à sa cohésion sociale et politique et à la pérennité de sa démocratie qui, malgré certaines imperfections et insuffisances, est cependant une démocratie représentative et participative que beaucoup de pays et peuples nous envient.

KISAL SENEGAAL magnifie cette invitation et vous remercie pour cette initiative utile à la paix sociale et à la quiétude de notre peuple pluriel dont les mémoires multiséculaires et récurrentes dans le temps et dans l’espace, constituent un héritage de haute facture que nos anciens nous ont laissé en héritage et que nul n’a le droit à remettre en cause pour des raisons bassement carriéristes politiciennes, ou de recherches de suprématisme ethnoculturel, linguistique et religieux.

Les Sénégalais sont un et pas plusieurs. Ils sont un peuple diversifié par ses composantes de communautés et de mémoires qui ont en commun tout ce que la généalogie restitue comme histoire des parcours des peuples et leurs vagues migratoires dans l’espace-temps et qui portent des assimilations réciproques assises sur des liens de parentés méconnus par les générations du temps présent

C’est ce socle fondamental des diversités humaines sénégalaises qui codifient les parentés de lignage et de cousinage dont le sérère est la clé de voûte par la distribution transversale du KAL / DENDIRAAKU, que cette frange humaine de haute qualité distribue entre les communautés sénégalaises et réciproquement.

Malheur à celui ou celle issu d’une des fratries de notre peuple qui, pour des intérêts bas cherchera à remettre en cause cette perfection humaine coconstruite par nos communautés sœurs, pour l’appât du pouvoir ou pour une stratégie de prévalence, de primauté ou de domination ethno communautaire à l’échelle de notre nation. Les violences quelle qu’elles soient sont un sommeil et ceux ou celles qui le réveillent en subiront froidement les conséquences

Monsieur le président, la constitution qui configure juridiquement un régime présidentialiste très fort vous tient et vous tiendra responsable sur tout qui arrivera à notre pays, à son peuple, tant que votre mandat n’est pas terminé.

Il y va donc pour la postérité de l’histoire de votre gouvernance, que ce souci permanent de la cohésion sociale et de l’équité que notre peuple attend de vous et vous oblige par le mandat qu’il vous a confié, soit la boussole transparente de votre gouvernance, à travers laquelle tout sénégalais doit se retrouver et y trouver son compte quel que soit son engagement.

Monsieur le Président, un dialogue national ce n’est pas une négociation entre des postures et des conflits d’intérêts catégoriels autour desquels des acteurs cherchent à se faire valoir pour y trouver chacun son compte dans le cadre de stratégies des destins personnels au détriment de ce que veut le peuple : la cohésion sociale, l’équité, l’égal accès aux droits, la sécurité et la tranquillité publique , l’accès à l’information, le traitement équitable des langues nationales dans la communication de la gouvernance politique, dans les infrastructures de communications publiques et privées compte tenu que celles-ci bénéficient du financement de la presse (ce financement de la presse privée est l’argent du contribuable et le contribuable sénégalais n’est pas ethnique ni ethniciste), l’égalité des chances devant l’éducation , la santé , les mobilités et l’autonomie des parcours de vies réussies

Les carrières politiciennes que nous portons à partir de nos diversités d’idées, sont-elles en harmonie avec ce que revendique notre peuple et la confiance multiforme que celui-ci nous accorde est-elle payée en retour dans la satisfaction de ses besoins ?

Le Sénégal doit-il promouvoir une démocratie en vase clos ou tenir obligatoirement compte de ses obligations internationales, notamment et particulièrement les dispositions réglementaires édictées par la CDEAO en matière électorale en ce qui concerne le parrainage ?

Quid de la démocratie participative avec la mise en œuvre de l’acte trois de la décentralisation encore inachevée et imparfaite avec ces collectivités territoriales pauvres confrontées à une asymétrie des rapports de pouvoirs entre les élus locaux, l’administration territoriale et les populations locales particulièrement marquée

Monsieur le président, les forces vives de notre nation sont aujourd’hui là en face de vous, et autour de vous sauf ceux et celles qui n’ont pas souhaité pour des raisons qui leurs sont propres de répondre à votre invitation.

Mais une force vive essentielle qui joue un rôle fondamental en faveur de la stabilité du pays par ses apports a été oubliée comme d’habitude à chaque que les Sénégalais se réunissent pour parler entre eux de notre pays : LES DIASPORAS SENEGALAISES ;

Elles ont été le socle de la stratégie victorieuse de votre conquête du pouvoir, mais, vous ne la reconnaissez pas comme une force vive de la nation avec les exigences structurelles et infrastructurelles qu’exigent leurs participations à l’essor du pays à l’instar du Maroc qui dispose du conseil supérieur de la communauté des marocains à l’ étranger , comme les maliens , les béninois, les togolais , les congolais et bientôt les ivoiriens et les comoriens qui eux, disposent de leurs hauts conseils de leurs ressortissants à l’étranger articulés aux vies associatives des ressortissants de ces pays à l’étranger .

LE SENEGAL RIEN. SAUF UN CHAMP DE COMPETITION ELECTORAL ET ELECTORALISTE TRANFORMANT LES SENEGALAIS A L’ETANGER ET LEURS ENFANTS COMME DU BETAIL ELECTORAL ET QUI A BOUSILLE BEAUCOUP DE CONVERGENCES SOLIDAIRES ET PRIVE AUJOURDHUI LES DIASPORAS DE TOUTES CAPACITES DE COCONSTRUCTIONS AU DELA DES POSITIONS POLITIQUES PARTISANNES

Vous aviez promis une collectivité territoriale diasporique à travers la quinzième région qui, d’un pôle territoire fortement attendu par les réseaux des diasporas sénégalaises a fait pschitt pourredevenir qu’un slogan politicien. Quel gâchis avec cette non matérialisation de ce neuvième pôle territoire que pouvait constituer la communauté des sénégalis à l’étranger avec cette quinzième région .

Et pourtant, les compatriotes qui composent cette force vive de la nation, n’ont pas aussi le droit de devenir président de la République, et d’accéder à la magistrature suprême parce qu’ils vivent à l’étranger et ont la double nationalité, et avec leurs enfants nés à l’étranger et qui ne sont en rien responsables du lieu de leurs naissances et des conséquences sur leurs parcours de vies, ne peuvent pas prétendre à être président de la réplique du Sénégal, à cause d’une constitution qui discrimine et viole elle-même les principes d’équité et d’égalité à cause de la bi -nationalité qu’elle instaure comme critère d’empêchement d’accessibilité à la magistrature suprême

De fait, la constitution sénégalaise crée une dichotomie et une séparation entre le statut de l’électeur et l’éligibilité, et entre le principe sacré de la citoyenneté et le traitement inégal des citoyens entre ceux qui ont des droits et d’autres qui n’en ont pas.

Mais, cette constitution a néanmoins permis hypocritement à certains à exercer la magistrature suprême tout en étant binationaux ou multinationaux ayant juré avoir renoncé à leurs doubles ou multiples citoyennetés sans aucune preuve explicite, tout en la refusant à d’autres que sont les diasporas sénégalaises et leurs enfants nés à l’étranger.

Et ce pour des raisons des rapports de forces que crée la constitution et qui violent et nient des droits à des citoyens

Monsieur le Président de la République, une des inepties de notre constitution est la discrimination par l’âge et le lieu de naissance auquel se rattache une nationalité, dans l’exercice du pouvoir suprême au Sénégal

Pourquoi il n’y aurait pas de limites d’âge pour être ministre, premier ministre, président ou présidente de chambre ou être député, haut conseiller, et pourquoi cette mesure d’interdiction ne s’appliquerait qu’au président de la République ? la traitrise à la cause et le risque de la trahison ne se constituent-ils qu’au niveau de la fonction du Président de la République ?

Cette volonté manifeste d’une in capacitation par l’âge est une insulte à la mémoire de notre peuple et une copie malsaine d’autres cultures qui vivent dans la négation du vieux et de sa relégation.

Pourtant de très grands pays du monde dont les moyens d’interventions et de coopérations sont très utiles au monde et au Sénégal, sont gouvernés par des vieux de près de 80 ans voire plus (USA, BRESIL, CHINE, RUSSIE etc.) et qui régissent en fonction de leurs intérêts les relations internationales.

Ce conflit de générations stupide et malsain porté par une intelligentsia à la française complexée dans sa vision du monde et de l’exercice du pouvoir n’a pas droit de cité dans notre constitution et dans l’imagerie que notre peuple attend de nous.

Car, lorsque des segments générationnels d’une nation se discriminent entre eux, ce pays court directement à sa perte. La permanence de la mémoire disparaitra, le lien intergénérationnel se cassera et les voies de transmission disparaitront et malheur au peuple qui ne transmet plus des valeurs qui lui sont propres et qui passe tout son temps à copier ceux d’autres.

Monsieur le président, le Sénégal copie trop et très mal

Il a tendance à privilégier les lions d’autres pays au détriment de nos lions nationaux dans l’exploitation de nos ressources naturelles (foncières, hydrauliques, minières, maritimes, énergétiques, et autres) en soutenant ceux venus d’ailleurs à s’installer par des facilitations que l’Etat refuse à nos acteurs économiques locaux. Et pourtant nos lions du sport ont montré combien nous pouvions être très braves et combien nous rugissons fort, si nous nous faisons confiance et si des intérêts particuliers ne priment pas sur l’intérêt général.

Monsieur le Président, l’eau et la terre sont les deux mamelles de la vie et chercher à priver sa population de la maitrise de ses deux mamelles et une violation flagrante des droits de L’homme.

Votre gouvernement a engagé une privatisation de l’eau en milieu rural en donnant gratuitement aux bailleurs privés, les forages dont beaucoup n’ont pas réalisés par l’Etat, ou si l’Etat a foré le puit, il n’a pas réalisé les adductions d’eau nécessaires à la consommation en faveur des habitants. Ce sont les villages et les diasporas qui les ont réalisés et qui n’ont jamais été accompagnés par les services de l’ETAT ou si tel était le cas de manière très mauvaise.

Qu’il y ait des problèmes c’est évident, mais jusqu’ici ça tient dans la très grande majorité des cas. Si parce que ça ne marche pas l’Etat privatise, pourquoi l’Eta ne privatise pas ou n’externalise pas ses services publics déficients autour des questions de santé et d’éducation, de protection de l’environnement, ou autres services déconcentrés de l’Etat ,dont l’exercice de la mission publique n’est pas à la hauteur des attentes.

Les diasporas et leurs villages vous proposent une cogestion, une co-construction d’un modèle de gestion partagée, une délégation de la gestion de l’eau accompagnée et nous sommes disponibles pout toutes les médiations utiles

Nous rejetons fermement la privatisation de l’accès à l’eau et à la terre au détriment des populations rurales et urbaines qui, depuis des temps très anciens sont dépositaires des droits coutumiers qui se voient dépossédés au nom d’une loi de l’Etat calquée sur un modèle étranger que nos populations ignorent et qui n’est pas juste dans son fondement et dans sa mise en œuvre.

La loi ne peut promouvoir des discriminations entre les citoyens. La loi du domaine national permet à toute personne d’accéder à la terre pour diverses raisons, mais l’éleveur sénégalais peul, serer, diola, mandingue soninké etc. n’a pas droit à un domaine de pâturage à partir duquel il peut contribuer à l’essor de la nation, l’élevage constituant pour le pays une valeur ajoutée de très haute portée

La loi du domaine national génère et accroit les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs parce qu’elle est juste pour les uns et pas pour les autres. La révision de la loi sur le domaine national et l’adoption d’un code pastoral juste coconstruit avec tous les acteurs est une solution viable à court, moyen et long terme.

Monsieur la Président, nous répondons favorablement au dialogue, et nous espérons qu’il n’est pas qu’un évènement médiatique, un machin permettant de valider et de faire aboutir des négociations souterraines,

Nous serons fiers de ce dialogue s’il n’accouche pas d’une souris et s’il est porteur de lumières pour l’avenir de notre peuple et ses capacités à conquérir pour le bien-être de nos concitoyens.

PRESIDENT DE TOUS LES SENEGALAIS, NOUS VOUS SOUTENONS DEPUIS LES DEBUTS DE VOTRE CONQUETE DU POUVOIR ET PENDANT TOUT L’EXERCICE DE CELUI-CI AU COURS DE CES DEUX MANDATS. NOUS N’AVONS JAMAIS FAILLI A NOS ENGAGEMENTS ET A NOTRE PAROLE DONNEE LORS DE CE COMPAGNONAGE ET QUELQUE SOIT NOS MECONTENTEMENTS OU NOS

DESAPROBATIONS DE CERTAINES DE VOS INITIATIVES DANS VOTRE GOUVERNANCE POLITIQUE, NOUS VOUS AVONS SOUTENU AVEC NOS TEMPERAMENTS ET NOTRE VISION DE LA CHOSE POLITIQUE ET DE L’EXERCIE DU POUVOIR ET DE CE QU’EST LA CHOSE SACREE DE L’ALLIANCE.

NOUS ESPERONS QUE CE DIALOGUE AUQUELS VOUS NOUS CONVIEZ OUVRIA DES PERPECTIVES RADIEUSES POUR NOTRE PAYS ET NOS CONCITOYENS

POUR LE PARTI KISAL SENEGAAL ET

AU NOM DU BUREAU EXECUTIF

MAMADOU DEME

SOCIOLOGUE DES MIGRATIONS ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

EXPERT DIASPORAS ET TERRITORIALITES, MIGRATIONS ET DEVELOPPEMENT

PRESIDENT DU PARTI KISAL SENEGAAL

ANCIEN HAUT CONSEILLER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIOANL DU MERITE