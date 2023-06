Dialogue : Pas de consensus pour la présidence de la commission politique

La commission politique du dialogue national, lancé le 31 mai dernier par le chef de l’Etat, Macky Sall, s’est réunie hier, lundi 12 juin, pour une seconde fois dans les locaux de la direction générale des élections. Lors de cette rencontre, les représentants des trois blocs : majorité, Non-alignés et opposition partie prenante au dialogue avec la société civile ont procédé à la validation du code de conduite et des termes de références (Tdr) de la commission.

Ces Tdr, selon Sud Quotidien, sont répartis en deux thèmes appelés « objectifs spécifiques. Le premier thème traite de toutes les questions liées aux élections présidentielles et législatives dont le parrainage, le bulletin unique, le montant de la caution, la question des candidatures avec le cas de Karim Wade et de Khalifa Ababacar Sall entre autres. Et le deuxième thème est consacré aux questions relatives à l’Etat de droit, à la stabilité du pays, aux libertés, au respect des institutions, au statut de l’opposition et son chef. Pour ce qui est du nouveau code de conduite, il a été retenu trois séances de travail par semaine : lundi, mercredi et vendredi de 9 heures à 18 heures.

Toutefois, il faut signaler que comme lors de la première rencontre tenue le vendredi 9 juin, cette séance a été présidée par le Directeur général des élections, Tanor Tiendella Fall. En effet, les acteurs politiques notamment ceux de l’opposition, les Non-alignés et la société civile qui devaient procéder au choix d’une personnalité indépendante pour remplacer le Pr Babacar Kanté indisponible, n’ont pas pu livrer à temps leur proposition. D’ailleurs, c’est lors de la réunion d’hier que l’opposition a donné le nom de la personne qu’elle voudrait voir à la tête de la commission à la suite des Non-alignés.