C’est un drame incommensurable qui s’est abattu sur les populations du paisible quartier de Ndiaye-Ndiaye, à Fatick. Il s’agit, selon ‘’SourceA’’ dans sa parution de ce mardi d’un Saltigué très couru de la localité qui est décédé dans la nuit de vendredi, trahi par ses pouvoirs mystiques. Le drame est survenu au village de Fayako, une petite bourgade dans les Îles.

D’après le journal, Pape Birame Bop, l’une des figures montantes du mystique, a succombé à des blessures qu’il s’est lui-même infligées, en testant la lame d’un couteau sur son corps pour montrer son blindage, son invincibilité par les armes : blanches comme à feu. La victime est reconnue, par toute la ville de Fatick, comme l’un des meilleurs guérisseurs traditionnels Sérères capables de libérer des personnes «possédées par des Djinns» ou «attaquées par des sorciers».

«Le fait que le Saltigué ait oublié, cette fois-ci, son arme traditionnelle à la maison pour aller acheter une nouvelle lame avec laquelle il a fait sa prestation, est le signe qu’il a été attaqué et vaincu par un esprit maléfique qui lui a voulu du mal», croient savoir beaucoup de témoins.

Marié à deux épouses et souvent invité dans les mariages et baptêmes, pour faire ses prestations, poursuivent nos confrères, il était aussi très attendu dans les cérémonies de Khoy au cours desquelles les Saltigués se défient, se toisent et chacun se vante d’être plus fort que l’autre.