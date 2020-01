Voici selon Diaraf Sow, la vision politique du parti Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene (ADAE/J) pour le Sénégal

NOTRE VISION POUR LE SÉNÉGAL:

TROIS AXES PRINCIPAUX:

*Rénovation de l’Etat

*Reconstruction de la société

*Réorientation du socle de l’économie

AXE I:. LA RÉNOVATION DE L’ETAT:

Nous ferons du Sénégal un Etat performant refondé, concentré principalement sur ses missions républicaines et au service exclusif des sénégalais. L’Etat ne sera plus un instrument au service exclusif du parti au pouvoir qui l’utiliserait pour régler ses comptes et ses intérêts crypto-personnels.

UN GOUVERNEMENT DE 12 MINISTRES COMPÉTENTS POUR LA PRISE EN CHARGE EFFICACE DES PRÉOCCUPATIONS DES SÉNÉGALAIS

1. La justice et la sécurité publique, la décentralisation, les collectivités locales et les cultes

• Ministre de la justice, de la sécurité publique en charge de la décentralisation, des collectivités locales et des cultes

2. L’enseignement élémentaire, l’enseignement supérieur, l’’enseignement technique et la formation professionnelle.

• Ministre de l’enseignement et de la formation professionnelle

3. La santé, l’hygiène publique et l’assainissement

• Ministre de la santé de l’hygiène publique et de l’assainissement

4. L’environnement et la protection de la nature

• Ministre de l’environnement et de la protection de la nature

5. L’emploi, la culture, le sport et les mouvements associatifs.

• Ministre de la culture et de l’emploi en charge du sport et des mouvements associatifs

6. La communication, les NTIC et la revalorisation des entreprises

• Ministre de la communication, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et de la revalorisation des entreprises ; porte-parole du gouvernement.

7. Les affaires étrangères et les sénégalais de l’extérieur

• Ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieure

8. Les infrastructures et transport, l’énergie et monde rural

• Ministre des infrastructures et du transport en charge de l’énergie et du monde rural

9. L’agriculture, eau, commerce, industrie et artisanat, l’aménagement du Delta et de la vallée du fleuve

• Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique, de l’industrie et de l’artisanat en charge de l’aménagement du Delta et de la vallée du fleuve

10. Le développement humain et la lutte contre les calamités.

• Ministre du développement humain et de la lutte contre les calamités en charge de l’’habitat du logement du domaine national et des espaces foncières

11. L’économie, les finances et les stratégies de développement

• Ministre de l’économie, des finances et des stratégies de développement

12. La pêche, le Tourisme et les industries maritimes

• Ministre de la pêche, des industries maritimes et du tourisme

Les retraités ne seront plus reconduits. Il n’ y aura plus de cumul de fonctions. La compétence et la méritocratie seront le socle de ma politique publique.

Le vol et la destruction volontaire de biens publics seront criminalisés.

Il y’aura moins de politique sociale; par contre tous les jeunes qui en auront la compétence accéderont à l’emploi.

Le recrutement dans la fonction publique ne sera plus n’importe comment. Les critères de l’âge du demandeur et de la qualité de son diplôme seront prioritaires.

AXE II: LA RECONSTRUCTION DE LA SOCIÉTÉ:

Elle ne se fera pas sans la participation directe ou indirecte de tout un chacun, elle ne se fera pas sans remous; premiers acteurs du véritable changement, c’est nous, citoyennes et citoyens!

La Brigade Républicaine sera créée. Des opportunités de travail seront offertes à la jeunesse. Le Code du travail et le statut général de la fonction publique seront revus et corrigés en fonction de l’intérêt général.

Elle consistera à donner plus de valeur au citoyen qui verra ses droits et libertés individuels et publics assurés, garantis et renforcés. La saisine des institutions parlementaires, administratives et judiciaires lui sera possible et fluide. La pression fiscale lui sera allégée ; la méritocratie, la compétence…seront récompensées. Les lois seront plus sévères et appliquées à la lettre mais la démocratie restera notre fer de lance ainsi que le respect des droits de l’homme et des citoyens.

(développement…)

AXE III: LA RÉORIENTATION DU SOCLE DE L’ECONOMIE

Le socle de l’économie sera orienté sur l’agriculture et l’industrie autours de nos ressources humaines et naturelles. Nos eaux, notre vent, notre soleil, nos terres, notre pétrole et gaz, nos scientifiques, nos intellectuels, nos ouvriers…seront la clé de voûte de notre émergence en relation avec les autres états africains avec une autre forme de partenariat économique rédigée et redéfinie. Les entreprises nationales seront toujours privilégiées; les dépenses d’investissement de prestige seront suspendues au profit de dépenses exclusivement prioritaires.

L’accès à l’eau et à l’électricité pour tous sera une réalité.

L’éducation sera de qualité meilleure par le renforcement pédagogique, financier et social du personnel enseignant.

L’État investira sur la grosse industrie et formera beaucoup de sénégalais pour faire du Sénégal un pays industriel qui n’aura plus besoin d’exporter ses produits dans les pays européens pour les transformer dans leurs usines.

Les hommes politiques qui ont des responsabilités étatiques n’auront plus droit à une subvention de l’État, ni à l’accès aux intrants ou aux matériels agricoles; qu’ il s’agisse de leurs conjoints, de leurs enfants directs ou famille proche.

La distribution sera confiée directement aux associations des paysans, agriculteurs et producteurs en toute transparence sous la supervision des autorités de l’État.

(développement…)

Me Diaraf SOW Secrétaire Général ADAE/J (Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene)