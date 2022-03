Diaraf Sow tire sur Sonko : « c’est un dangereux cafard pour la République »

OUSMANE SONKO, UN REBELLE ET UN DANGEREUX CAFARD POUR LA RÉPUBLIQUE

Au delà de ce qui l’oppose à la petite Adji Sarr, une affaire purement privée entre deux violeurs du couvre-feu que seul le Tribunal peut élucider, cet absentéiste de l’Assemblée Nationale Ousmane Sonko, n’a jamais été utile pour son pays.

Personne ne le connaissait lorsque tous ses affaires marchaient à merveille derrière son mentor Tahibou Ndiaye.

Durant son éphémère carrière politique, elle le sera évidemment, Sonko n’aura réussi qu’une seule chose : diviser le Sénégal et les sénégalais.

Ahouzoubilahi mina cheytani redjîm. Oui il est cheytan (Satan) en chair et en os ; il suffit juste de regarder sa bouche maudite et nauséabonde au relief accidenté de malhonnête pervers sexuel qui refuse d’être jugé en usant de tous les moyens malhonnêtes et exagérés de fumisterie, pour s’en rendre compte très rapidement.

À chaque fois qu’il ouvre sa gueule, c’est pour vomir du feu sur d’honnêtes serviteurs de la République qui ont du mérite pour tout ce qu’ils ont fait et font pour leur patrie et pour la République ; qu’ils s’agissent des soldats de l’armée, des forces de défense et de sécurité, des magistrats ou des agents du parlement ou de l’administration.

Mais à part insulter et accuser d’honnêtes citoyens, mentir en permanence de manière éhontée, monter les sénégalais l’un contre l’autre, endoctriner une partie de notre jeunesse et les transformer par de tout ce qui contraire à un patriote plus précisément à des insulteurs publics sans retenue prêtes à brûler, à voler, à saccager les biens publics et privés et à tuer s’il le faut, Sonko n’a rien foutu de bon pour ce pays, au contraire, il veut le voir brûler.

Nous avons tous vu les rebelles avec leurs habillements démodés et anachroniques, fusils de pointe à la main et leurs visages balaffrés devant les magasins de Auchan et parmi la foule de manifestants, piller et saccager et tirant des coups de feu à bout portant sur des objectifs bien calculés et attaquant et brûlant des maisons d’honnêtes citoyens qui ne partagent pas avec Ousmane Sonko les mêmes idées lors des malheureux évènements de Mars 2021 dont il est l’unique instigateur en appelant à l’insurrection alors qu’il lui suffisait simplement d’aller répondre au Tribunal.

Avec son discours meurtrier : « Bëss bi, Bëssou diaay sa bakkane là », 14 innocents sont morts et il s’en fout éperdument. Il veut encore d’autres morts.

Nous avons tous écouté ses amis rebelles qui déclaraient prendre le palais de la République à 6 heures du matin.

Propos qu’il a confirmé dans ses imaginations, disant que le Président de la République allait quitter le pays pour se réfugier en Côte d’Ivoire : quelle audace et quelle manque de respect à l’autorité présidentielle !

Donc, nous n’avons aucun doute que Sonko est un rebelle. Il s’attaquera toujours à l’armée et jamais à ses amis indépendantistes.

Revenons un peu en arrière. Tout le monde sait que si Tahibou Ndiaye, l’homme qui avait transigé avec la CREI à coût de Milliards pour sortir de la prison était toujours aux affaires, PASTEF n’existerait jamais et Sonko serait toujours dans l’enrichissement Illicite derrière son patron en bouffant tranquillement ses fonds communs sans tambours ni trompettes.

Personne ne l’entendait jamais cracher du feu et des ignominies sur l’État son employeur qui a fini par l’envoyer ailleurs et cela est tout à fait normal.

Si le Président Macky SALL, après son arrivée en 2012 au pouvoir, n’avait pas poursuivi son mentor Tahibou Ndiaye, Sonko n’attaquerait jamais l’État du Sénégal et son Chef jusqu’à se faire radier de la fonction publique.

Ces rappels sont importants pour ceux qui acceptent de réfléchir.

Oui le talibé d’un magouilleur qui défend son patron ne peut être qu’un magouilleur !

N’est ce pas Sonko, en 2013 avant la création de PASTEF, qui avait jugé par le nom d’Allah que Tahibou Ndiaye n’avait même pas de quoi payer un Avocat pour se défendre et que c’est lui qui avait diligenté une quête pour lui payer une robe noire ?

Si tout ce que nous disons n’est pas vrai, nous invitons Sonko à porter plainte contre nous et nous viendrons avec nos preuves visuelles et sonores.

N’est ce pas que c’était dans la semaine qui suit que son patron a débloqué des Milliards pour négocier avec la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite ?

Sonko pourquoi donc s’en foutre à Dieu jusqu’à jurer des mensonges par son nom et sa sainteté ? Sonko pourquoi mentir, encore mentir, beaucoup mentir et toujours mentir ?

Mentir, mentir jusqu’à quand ? Avec ce vaurien, le mensonge est devenu le principe au Sénégal. Mensonge sur des 10 millions alloués aux députés, mensonge sur 94 milliards volés par Mamour Diallo alors qu’il savait que ce montant n’était même pas décaissé;

Malhonnête, il avait déjà signé un contrat avec la famille du titre foncier pour encaisser 12% de cette somme faramineuse avec ses sociétés mafieuses et fictives Atlas et Mercalex.

Mais attends, ce patriote de mes bottes, pourquoi ne respecte-t-il pas les sénégalais ? Parce qu’il y’a des zombies qui refusent de réfléchir ?

Ce rebelle croit-il qu’on va le laisser comme ça détruire ce pays avec toutes les valeurs inculquées par nos ancêtres pendant plus de soixante ans de sacrifice pour la construction d’une République ?

Tout ce que cet obsédé sexuel a réussi jusqu’à maintenant, c’est d’avoir divisé la nation.

À cause de lui, les sénégalais sont progressivement en train de devenir des ennemis.

Mbam Khoukh sakh mo gueune ce gars, Bilahi.

Il n’est ni bon pour la maison ni bon pour la brousse.

Nous ne menons pas ce combat pour notre soutien au Président Macky SALL mais nous le menons par amour à notre patrie.

Nous ferons face à cet energméne, cet être odieux, satanesque et diabolique qui se nomme Ousmane Sonko et quoi que cela puisse nous coûter car trop c’est trop.

Actuellement, son voeu le plus ardent est de déconstruire ce que nous avons de plus cher: les fondements de la République !

On peut faire des recoupements sur ses discours venimeux dépourvus de tout respects, de courtoisie, de lucidité et de discernement, commencé par la volonté de »fusiller tous les Présidents du Sénégal » (1): un acte rebelle.

Puis il a proposé que « gnou dagaté » donc découper ou déchiqueter comme de la viande les responsables (2) : qu’elle cruauté !!! Même un rebelle qui un peu d’humanisme n’utiliserait jamais une telle sauvagerie de langage.

C’est pourquoi je me demande avec un tel langage de barbare mal civilisé et violents, si Ousmane n’est pas un rebelle.

Nous n’avons aucun doute là dessus. Ousmane Sonko est bel et bien un rebelle.

Nous avons des preuves irréfutables et s’il n’est pas d’accord qu’il porte plainte.

Il s’en est également pris à l’armée en discréditant leurs actions en Casamance au cours de sa conférence de presse dans l’affaire Adji Sarr (3);

Il a aussi attaqué la Gendarmerie (3), la police (4), l’Assemblée Nationale (5), la Présidence de la République (6); le Gouvernement (7); le pouvoir politique (8) et même l’opposition avec qui il partageait le même cadre.

Il a également insulté, manqué de respect et défié tous les magistrats et il ne restait que ces honorables serviteurs à être déshabillés; leurs honneurs et leur honorabilité foulés aux pieds par un simple pervers sexuel qui n’a rien apporté à la nation.

Mais tout cela est de la faute du Gouvernement qui a été trop faible en laissant une vermine comme Ousmane Sonko dans le champ politique avec ses dérives, ses déboires et ses actes d’indiscipline. Dans d’autres pays, son parti serait retiré à jamais et sans aucune conséquence du jeu politique. L’article 4 de la constitution est très clair ainsi que la feuille de route que tout dirigeant aspirant à diriger un parti politique au Sénégal doit respecter et qui est contenu dans les dispositions des statuts de tous les partis politiques au Sénégal.

Nous l’avons toujours dit et écrit partout pour avertir et tirer sur la sonnette d’alarme : un cafard dans la soupe politique !

Il faut tout simplement l’enlever et désinfecter la soupe !

Au Sénégal, les acteurs politiques ont toujours été des responsables et des personnes civilisées.

Nous avons toujours respecté la République et ses symboles. Nous sommes respectueux des lois de la République et des Institutions.

Nous sommes respectueux de tous les acteurs politiques du pouvoir comme de l’opposition et soucieux des règles de courtoisie qui nous lient ; car ce qui nous lie est beaucoup plus important que ce qui nous divise: Un commun vouloir de vie commune. Pouvoir et opposition n’ont jamais été des ennemis de Senghor à Abdou Diouf, jusqu’à Abdoulaye Wade et Mack SALL avant l’arrivée du PASTEF en 2014.

Sonko, un homme comme lui, on ne le traite ni avec respect, ni avec douceur, on lui rend les monnaies de sa pièce. Parce qu’il n’a même pas de respect avec sa femme dont il dévoile la robe rouge et leur manque de prouesse devant la toute petite Adji Sarr

Toutes les personnes dotées de raison savent que ce gars travaille contre la République du Sénégal.

Il n’est jamais présent lorsque des questions d’intérêt général se posent, jamais.

Par contre, il est le premier à répondre à l’appel lorsque le pays brûle.

N’a-t-il pas insulté les lions du Sénégal et la coupe d’Afrique disant même que s’il était à Dakar, il ne serait jamais venu à l’ accueil des lions et de la coupe d’Afrique ? Ki kou bonne kou sokhor la ! Quel mauvais type !

Les enregistrements audio sont là !

N’a-t-il pas craché sur le nouveau Stade Abdoulaye Wade bijou dédié à la jeunesse sénégalaise très contente et joyeuse et qui était très nombreuse à l’inauguration de telle sorte que tout le monde ne pouvait accéder à l’intérieur ? Est ce qui beugueu na Rewmi ?

Il a même recruté ses lanceurs de cailloux pour gâcher cet événement d’intérêt national et nous le soupçonnons également d’être derrière les jeunes de Yoff contre les terrains octroyés aux lions de la Teranga. Yow ya bonne waay !!!

Sonko utilise cette jeunesse pour les mener tout droit vers l’abattoir autour d’un Mortal-Kombat ou il est le seul assassin. Ceux qui aiment réellement cette jeunesse étaient à leurs côtés quand ils étaient à l’extase, tous dehors et fières de leurs lions, de leur coupe d’Afrique et de leur nouveau Stade tout beau.

Sonko oublie que nous avons bien noté le ballon de sonde que l’autre rebelle, Guy Marius Sagna qui est à côté de lui, a lancé au soir de l’octroi des terrains aux lions de la Teranga pour préparer le terrain de la violence et des manifestations à Ngor créant la fumisterie et la confusion dans la tête des lions du Sénégal qui ont pourtant tout fait pour leur patrie pour mériter cette reconnaissance de la patrie alors que lui-même n’a pas offert une seule moustiquaire, préférant faire le tour des salons de massage clandestins à la recherche de jeunes filles désœuvrées, à l’insu de ses deux épouses pour satisfaire son libido.

Sénégalaises, sénégalais, mes chers compatriotes, si la police, le tribunal, la gendarmerie, l’assemblée nationale, les juges, le gouvernement sont discrédités et foulés aux pieds, les Institutions de la République mises à terre, il ne nous resteras qu’une chose pour régler nos différents : les coupes-coupes: que Dieu nous en préserve ! C’est ce que ce rebelle cherche.

Sénégalais, réveillez vous. Cet individu qui se nomme Ousmane Sonko est mauvais, c’est un intrus qui travaille contre les intérêts du Sénégal. C’est un rebelle qui travaille pour détruire notre pays, prêt à s’allier avec les ennemis du Sénégal et nous vous jurons que, si les Sénégalais manquent un peu de vigilance, notre pirogue qu’est le Sunugal, coulera à jamais. Et rappelons nous des propos du vénéré feu Elhadji Abdoul Aziz Sy Dabakh, que personne ne croit y tirer son épingle du jeu si notre pirogue chavire.

Ni n’irons ni au Mali, ni en Mauritanie où ailleurs avec nos familles, nos amis, nos proches et nos biens.

Donc, faisons tout pour préserver la paix et la tranquillité qui a toujours prévalu dans ce pays.

Accepterons-nous de regarder notre cher pays déstabilisé à cause d’un seul individu insignifiant sans moral et sans vergogne ? Non !

Cet homme, pour l’intérêt supérieur de la nation doit être mis en quarantaine, quoi que cela puisse coûter à la République si non ce sera tous les Sénégalais qui seront mis en quarantaine et un beau pays sur la voie de l’émergence tombera en ruine pour l’éternité.

Me Diaraf SOW Président National de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/ Joowléene