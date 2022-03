Pr Kitane : « un fanatique politique ne pense pas »

Le fanatisme politique : Le fils de la folie qui se prend pour le fils unique de la raison

Le problème avec les fanatiques c’est que plus ils crient davantage ils croient à leurs délires. Un fanatique ne pense pas, il hurle et devient spectateur enthousiasmé de sa propre folie. Nombrilisme, narcissisme, projection, égocentrisme : aucun de ces mots ne décrit le caractère exotique et extravagant du fanatique. Le fanatique est celui qui réalise une révolution copernicienne inversée : le soleil de la réalité doit désormais tourner autour de sa personne ou de sa croyance. On comprend pourquoi la fabrique de fanatiques est l’entreprise la plus fructueuse pour les promoteurs d’hommes politiques et d’artistes. Quand un fanatique se saisit d’une idée, sa conviction est que plus il la reproduit davantage elle s’impose aux esprits et devient vraie. Le pire des supplices est de vivre avec un fanatique : il ne cherche pas à comprendre, il cherche des imbéciles à endoctriner. Il ne discute pas, il assène des évidences indubitables et prend pour ennemi quiconque ose la liberté et la lucidité face à ses lubies célestes.

A l’époque de Voltaire on avait un fanatisme sous forme de « monstre qui ose se dire qu’il est le fils de la religion ». La nôtre est malheureusement remplie de fanatiques qui se prennent pour les fils de la Raison. Trop sûrs de leurs certitudes, ces criminels en puissance (ou en acte) n’ont d’autre recours que la violence (verbale ou physique), oubliant que la raison ne peut pas ne pas respecter la raison ; que la liberté ne peut pas ne pas aimer la liberté. Le pire fanatisme est celui politique : si la politique est l’art de gérer la cité, le fanatisme qui en découle est l’art de pervertir les âmes en les empêchant de penser. Ce qui est insupportable avec le fanatique, c’est que ce qui doit faire l’objet d’une discussion préjudicielle est pour lui un axiome, un principe qui va de soi et dont la discussion est louche ou simplement irrationnelle. Le premier promoteur de la violence est le fanatique, et c’est pourquoi tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir sur les hommes ont leurs fanatiques de service.

Le fanatique politique est lui aussi un « épileptique céleste », non au sens où l’entendait Voltaire, mais au sens où le ciel est inaccessible, au-dessus de tout le monde, de tout regard. Placer les hommes sur un piédestal est une forme de religion laïque, mais c’est un stratagème aussi efficace que la religion. La liturgie de cette religion est un ensemble de formules creuses, mais devenues une mode bonne à consommer pour les esprits avides de croyance.

Parlant des Français de son époque, Balzac a dit une chose qui colle curieusement avec le caractère du Sénégalais : « Il est dans le caractère français de s’enthousiasmer, de se colérer, de se passionner pour le météore du moment, pour les bâtons flottants de l’actualité. Les êtres collectifs, les peuples seraient-ils donc sans mémoire ? » (La comédie humaine de Balzac). La colonisation nous a peut-être transmis ce virus dont parle Balzac : en tout cas nous aimons les météores et les comètes. On a vu comment les vendeurs d’illusions nous ont fait croire qu’ils pouvaient arrêter la rotation de la terre ou crevasser l’océan atlantique. Au lieu de les bannir, nous en avons fait des icônes de téléréalité. Ce pays doit être protégé contre certaines postures, il doit être désinfecté des imposteurs et autres fanatiques de la raison borgne et arrogante.

En guise de conclusion je voudrais rappeler cet avertissement de William James :

« Une démocratie peut se rétablir rapidement d’un désastre matériel ou économique, mais quand ses convictions morales faiblissent, il devient facile pour les DÉMAGOGUES et les CHARLATANS de prêcher. Alors tyrannie et oppression passent à l’ordre du jour. »

Alassane K. KITANE