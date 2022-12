Diop Decroix : « Cette motion de censure a bien servi le pouvoir »

Le Secrétaire général du parti Ad/Pads, Mamadou Diop Decroix est revenu sur le rejet de la motion de censure. Selon lui, cette motion de censure déposée par Yewwi Askan Wi a servi au pouvoir. « Oui sur le principe. Mais d’aucuns disent qu’ils auraient dû attendre. Mais le Pm c’est juste un coordonnateur. On peut la déposer quand on veut. C’est celui qui l’a déposée qui doit comprendre le contexte dans lequel il le faut. C’est leur liberté et j’ai exprimé des réserves au sens où cette motion n’a pas été préparée. Mais bon…c’est rejeté. 165 députés dont 55 qui ont voté pour et 110 qui ont refusé. Cela crée un problème au sein de l’hémicycle, car cela pose le problème du peuple de l’opposition qui a fait bloc pour se présenter devant les électeurs. Là, les choses semblent se déliter. C’est un problème politique. Cette motion n’a pas été bien préparée, mais on s’interroge sur son opportunité », a-t-il déclaré sur Rewmi Fm.

Decroix de rajouter : « Je ne peux pas répondre à la place de Yewwi, mais le résultat montre que cela renforce le pouvoir. Les gens disaient que la cohabitation va s’instaurer et on voit 110 députés rejeter la motion. Alors il y a problème. Politiquement, cette motion a bien servi le pouvoir. »