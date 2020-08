Diouf Sarr dépassé par la covid-19…il se cache

Covid-19 : Diouf Sarr et Cie « cache » le bilan mensuel

Depuis l’apparition de la Covid-19 au Sénégal, les autorités sanitaires avaient l’habitude de se donner rendez-vous au ministère de la santé et de l’action sociale (MSAS) pour faire le point mensuel du coronavirus dans notre pays. Cela se faisait le 02 de chaque mois.

Abdoulaye Diouf Sarr et Cie défilaient devant le micro pour donner les tendances actuelles, les nouvelles stratégies de luttes, bref tout ce qu’il fallait savoir sur la pandémie au Sénégal.

Mais, le 02 août dernier, le podium de com du ministère de la santé était vide. Abdoulaye Diouf Sarr et son équipe sont abonnés absents, du moins pour le moment. En effet les membres du Comité national de gestion des épidémies (CNGE) ne se sont pas encore présentés dans les locaux du ministère de la Santé et de l’Action sociale pour dire au Sénégalais ce qu’il en est réellement de la maladie. Jusque-là, aucune information n’a encore été donné sur l’évolution de la maladie après cinq mois. Une situation qui commence déjà à faire jaser.

En effet tous les compteurs d’informations sont bloqués. Les services du ministre de la Santé n’ont donné aucune nouvelle mesure sanitaire de lutte contre le virus. Seules restent en vigueur, les mesures sociales réchauffées le vendredi 7 août dernier par le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Mesures qui faut le rappeler étaient déjà là mais n’avaient pas pu empêcher l’explosion des cas dans le pays.

Mais que nous cache finalement le ministère de la santé ? Pourquoi cette longue attente ? Les autorités sont-elles dépassées par l’évolution de la pandémie au Sénégal ?

Mr le ministre Abdoulaye Diouf Sarr n’ignore pas que les sénégalais ont besoin de réponses comme l’a martelé le Khalife général des Tidianes, Serigne babacar Sy Mansour. Et ce, d’autant plus que depuis la Tabaski les cas ne font qu’augmenter et le silence des autorités sanitaires ne rassurent pas du tout. Les Sénégalais ne savent plus où donner de la tête.

Ce silence du MSAS risque de plomber la lutte contre la covid-19 au Sénégal. Mais aussi, il remet sur la table la question de la capacité du ministre Abdoulaye Diouf Sarr à gérer la pandémie qui ne cesse de gagner du terrain dans le pays.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn