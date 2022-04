Diouf Sarr est cuit…trop de bavures et de morts dans son bilan

Diouf Sarr est fini…sa mise à mort programmée !

Au pays de la teranga, les hommes passent mais les institutions demeurent. Mais les sénégalais sont d’accord sur un point, le Président Macky Sall a hérité du gouvernement le plus médiocre pendant ses deux mandats. Lors du dernier remaniement, il a fait une grosse erreur de casting. Il a préféré laisser des ministres catastrophes continuer de mettre la République à terre. Après des années de mauvaise gestion, Abdoulaye Diouf Sarr est encore sur le podium des nuls. Sa mise à mort est déjà actée !

Les sénégalais sont en danger dans leur propre pays. La santé est devenue un secteur à problème. Le sermon d’Hippocrate est foulé au pied par une nouvelle génération de personnel soignant qui n’est obnubilé que par la recherche du gain. Il ne se passe plus un seul jour sans qu’il y ait un patient qui perd la vie par négligence. Ce qui se passe dans les hôpitaux, publics comme privés, est plus que désolant pour ce pays. Et si on en est arrivé là, c’est parce que les autorités chargées du secteur ne valent pas mieux que ces « anges de la mort »…

Le Sénégal n’est pas doté de politique sanitaire, mais plutôt de politique de soins. On passe tout notre temps à lutter contre des maladies alors que le problème véritable se trouve ailleurs. Mais il faut un véritable expert de la santé pour faire la distinction. Une chose que n’est pas Abdoulaye Diouf Sarr. Le ministre de la santé et de l’action sociale a démontré ses limites. Jamais ce secteur n’a été aussi malade. L’ancien maire de Yoff est en train de tuer le peu qui reste de ce secteur stratégique.

Sous son magistère on aura vu un membre de la convergence des cadres républicains, dont il est le président, se faire passer pour un médecin. Le faux docteur Amadou Samba, comme c’est de lui qu’il s’agit, s’est arrogé les droits de se faire inviter sur des plateaux pour donner des avis sur un sujet qu’il ne maîtrise absolument pas. Sous Abdoulaye Diouf Sarr, six bébés sont morts dans l’incendie survenu au service néonatalogie de l’hôpital Maguette Lô de Linguère en avril 2021. Un drame resté gravé dans les mémoires. Se rendant sur les lieux, le ministre avait promis que les responsabilités seraient situées après avoir annoncé l’ouverture d’une enquête.

Mais force est de constater que le problème perdure dans nos hôpitaux. Le décès d’Astou Sokhna en couche à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Désormais, Abdoulaye Diouf Sarr est sur le banc des accusés. Et s’il n’est pas chanceux, il tombera dans le gouffre.

Dans son édition de 20 heures du 11 avril 2022, la RTS a fait le procès de ce secteur dirigé par le candidat malheureux aux élections locales à Dakar. Dans son billet, le journaliste Amadou Ngary Faye décrit le système sanitaire comme « trop peu soucieux de la vie humaine », où se pratique des « mises à mort » des malades avec des services d’urgence qualifiés de « mouroirs » où les malades meurent dans l’indifférence totale.

Ce réquisitoire acerbe fait sur la chaîne nationale démontre clairement que Abdoulaye Diouf Sarr est sur la sellette. Même s’il résiste après la raclée de Barthélemy Dias aux locales, le ministre de la santé pourrait ne plus se relever après sa gestion plus que chaotique du secteur de la santé. S’il n’a pas le courage de démissionner après ses nombreux échecs, Diouf Sarr pourrait sortir du gouvernement par la petite porte. Virer Abdoulaye Diouf Sarr permettrait d’apaiser la colère des populations. Désormais, il revient au chef de l’Etat de prendre la bonne décision.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru