Comment Sonko a été filmé dans le salon de massage…les secrets sortent

Ousmane Sonko a raison de crier au complot. Il joue au voleur qui crie « au voleur ». Le leader du Pastef se sentant pris au piège depuis le début, a jeté de pauvres enfants dans la rue. Et Pour sa survie politique, Sonko était prêt à sacrifier beaucoup plus que 14 vies lors des émeutes de mars 2021. Et ce qu’il appelle la seconde vague encore plus meurtrière est une menace pour la justice et le pouvoir en cas d’inculpation ou de condamnation dans cette affaire de viol qui n’a pas encore fini de révéler ses secrets.

Des secrets, il y en a. Et c’est Adji Sarr qui détient les secrets du salon du sweet Beauty où elle a déshabillé le sieur Ousmane Sonko pour le masser. Et ce dernier a en retour, abusé de sa masseuse. Et c’est Adji Sarr qui, selon des témoignages, détiendrait des vidéos de Ousmane Sonko qui pourtant, a bien fouillé tous les recoins du salon avant de passer à l’acte délictuel. Un témoignage parvenu à la rédaction de xibaaru par un proche du dossier…

Selon cette source, Ousmane Sonko a été piégé par ses pulsions. Venu une première fois, Sonko avait fouillé les coins du salon avec la patronne du sweet Beauty pour dénicher les cameras et téléphones enfouis. Il n’avait rien trouvé. Partis après un premier acte, Ousmane Sonko devait revenir pour assouvir une seconde fois ses pulsions. Mal lui en pris, il n’avait pas pris la peine de fouiller une seconde fois. Et c’est là où il a été filmé par la fille…

Voici le témoignage anonyme…

A l’attention des théoriciens du complot :

Il y a 2 choses qui leur échappent et qui échappent à Ousmane Sonko.

1) Dans ce dossier, il n’y a que 3 personnes plus en vue : Ndeye Khady Ndiaye, Ousmane Sonko et Adji Sarr.

Vous oubliez aussi, qu’il y a 8 mois environ, les enquêteurs ont mené des investigations profondes sur plus de 5 personnes Fifi de Ouest Foire, Fifi des Mamelles, amie de Kia la minette du salon de Nord Foire, Maman Ba dite Aissata qu’on entend plus etc.

Ces enquêtes ont ainsi révélé que Adji est loin d’être la seule dont la jeunesse a été volée. Kia, Mya, Aissata Ba, Nene Gallé, Fifi entre autres mineures, jeunes adolescentes qui ont vu leur chemin croiser celui de Ndeye Khady Ndiaye et des prédateurs sexuels à la recherche de la chair fraîche. Ceux-là qui rodent la nuit, aux alentours des lupanars, hameçon bien arrimé par une passeuse, obnubilée par l’argent. Elles étaient ainsi enfermées dans ces damnés salons, se livrant aux exercices les plus vils.

Ndeye Khady Ndiaye les faisait offrir à ses clients le Nourou, le lomi lomi, le Body Body le sensuel, le tonifiant et le relaxant complet à la sénégalaise ou l’américaine. Elles ne disposaient guère de leur vie, juste des objets sexuels, insouciantes, innocentes, dépourvues qu’elles étaient face à leurs bourreaux.

Elles ont répondu aux questions des enquêteurs et ont décrit de la vile manière les tontons Saï saï et leurs exercices peu orthodoxes. Toutes connaissent Sonko et toutes ont témoigné du caractère pervers de ce dernier.

2) Ousmane Sonko, dans son fameux aller et retour du 31 décembre 2020, a oublié une chose très importante et qui hante ses nuits : À l’aller, il avait vérifié les pots de fleurs, demandé à Ndeye Khady de faire désactiver les caméras par son mari mais au retour, lors de son second passage, il a complètement oublié de refaire la même vérification.

Tout ce que Adji détient, elle l’a obtenu ce jour, lors du second passage. Audio comme vidéo. (Il y en a 3, les vidéos, la première a été prise ce jour).

Continuez à louer votre Icare, le Soleil n’est plus loin.

Il est très facile de s’accrocher sur la personne de Mamour Diallo, mais ça ne passera pas.

Fin du témoignage…

Si Adji est confiante, c’est qu’elle détient des preuves. Regardez Adji Sarr et son père (vidéo)

