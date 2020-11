Le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, ne compte pas se séparer de son collaborateur, Ansoumana DIONE, Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale. Pour rappel, le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), lui avait présenté sa démission, le 12 octobre 2020, pour non respect de ses engagements par rapport aux malades mentaux errants et l’absence de moyens de travail, pour sa nouvelle fonction.

En réaction, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR refuse la démission de Ansoumana DIONE, vu ses compétences dans le domaine de la Santé et de l’Action Sociale. Et, c’est le 15 octobre 2020 qu’il donné des instructions à son Secrétaire particulier, pour classer le ledit dossier, sans suite. Maintenant, le Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale exige, à juste raison, des moyens de travail dont un bureau, un véhicule, son implication dans les dossiers, entre autres.

Depuis sa nomination, le 12 mai 2020, seul un ordinateur portable a été mis à sa disposition, alors que sa fonction nécessite des moyens substantiels, pour la revalorisation de la Direction Générale de l’Action Sociale. C’est pourquoi, Ansoumana DIONE invite le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR qu’il félicite pour sa reconduction au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, à bien vouloir le rétablir dans ses droits. D’ailleurs, Ansoumana DIONE lui transmettra ce lundi, un courrier dans ce sens.

Dakar, le 15 novembre 2020,

Ansoumana DIONE, Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale