Décès de Balla Gaye 1 : Les condoléances de Matar Bâ

Le Ministre des Sports M. Matar BA, très peiné par le rappel à Dieu de Balla GAYE n°1, présente ses sincères condoléances au peuple sénégalais, au monde de la lutte, à la famille éplorée et à Balla GAYE n° 2.

«C’est avec tristesse et consternation que j’ai appris ce matin, le rappel à Dieu de Balla GAYE n° 1, ancien champion de lutte et entraineur de Balla GAYE 2 .J’exprime toute ma compassion à cette perte et présente mes condoléances les plus attristées au peuple Sénégalais, au monde de la lutte, à sa famille éplorée et à Balla GAYE 2 dont il était l’entraineur.

Balla GAYE1 a toujours œuvré pour le développement de la lutte. Comme lutteur d’abord, puis comme entraineur et formateur en atteste l’école de lutte qui porte son nom et qui a vu éclore beaucoup de champions

Au nom du Chef de l’Etat le Président Macky SALL et de l’ensemble de son gouvernement, j’adresse mes sincères condoléances au peuple sénégalais, au monde de la lutte, à la famille éplorée et à Balla GAYE n° 2»