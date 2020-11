Abdoulaye DIOUF SARR visite les hôpitaux en chantier et ignore les malades mentaux. (Ansoumana DIONE)

Ansoumana DIONE ne décolère toujours pas avec le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR. En clair, le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) n’apprécie pas les visites effectuées par l’autorité sanitaire, à travers le pays, depuis quelques temps, dans des hôpitaux en chantier. Selon lui, cela prouve que ses Directions, Services et autres Conseillers, pour ne citer que ces derniers, manquent d’initiative pour développer notre système sanitaire.

La santé ne se résume pas aux hôpitaux ou à la lutte contre la maladie. Et, c’est la plus grosse erreur que le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR répète depuis son arrivée au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. En vérité, il gère le Département à sa guise, sans écouter les acteurs comme c’est le cas avec les malades mentaux qu’il ignore, jusqu’ici. D’ailleurs, dans aucun de ces hôpitaux qu’il visite inutilement, l’on n’y trouvera des services de santé mentale, malgré les interpellations d’Ansoumana DIONE.

Pour toutes ces raisons, Ansoumana DIONE, Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, invite le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR à bien vouloir corriger sa gestion, l’urgence n’étant pas dans ces déplacements très coûteux. A Kaolack, le centre devant assurer la prise en charge des malades mentaux errants, reste fermé depuis 2013. Pourtant, il n’a jamais visité cette structure, malgré les recommandations de la Direction Générale de l’Action Sociale, pour la restitution du Siège de l’ASSAMM.

Rufisque, le 26 novembre 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)