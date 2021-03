Discours de Macky…Serigne Saliou Fall lance le projet « CAP- D8M/PMS »

TITRE : PROJET : Collectif Digital d’appui au Discours du 8 Mars 2021 du Président Macky Sall. « CAP- D8M/PMS ».

Mise à niveau : « Ceux qui écoutent le discours, et en suivent le meilleur, ce sont ceux-là que Dieu a bien guidés et ce sont ceux-là les gens doués d’intelligence ». Extrait du Saint Coran, Sourate 39 (Les Groupes Homogènes), Verset 18.

Justification du projet : Convenons-en à l’instar des doctes et experts en matière de Management de discours solennel ce qui suit.

L’appropriation de quelconque discours visant le bien-être social d’une cible, exige un préalable. Ce prérequis passe par la compréhension des tenants et aboutissants quant au contenu du discours et du rôle et de la place des parties prenantes. Le récent discours du Président n’est pas exempt de cet ordre managérial, et doit être l’objet d’une invite citoyenne d’approche populaire, inclusive et éthique.

Un discours solennel, dans un style pédagogique fort instructif et engagé a été adressé au peuple notamment les jeunes, dans un contexte morose.

Fondamentaux du projet : Les termes du discours mis en orbite sont consistants, fermes, patriotiques. Il y a donc bien là des raisons d’en tirer le meilleur au bénéfice du Sénégal et de ses partenaires au développement. Partant d’une appropriation opportune au niveau général auprès des jeunes.

Le discours, prononcé a été écouté, analysé et interprété par différentes catégories sociales et/ou professionnelles. Convenons-en, ledit discours est à plus d’un titre, digne d’intérêt. Il suffit de peser les réactions relayées par la presse ; pour se faire une idée exacte du degré de réceptivité de l’enveloppé. Le peuple sénégalais dans la quasi-totalité de toutes ses franges sociales et intellectuelles a apporté des réflexions.

Argumentaire du projet : Des éminences grises de grande qualité morale et patriotique ont élevé la voix. Elles se sont mises à s’interroger sur les méthodes pratiques de mise en œuvre dudit discours. Et leur efficience et efficacité face au désarroi, anxiété, désespoir des acteurs. Le manque de confiance des jeunes et des femmes doit être repensé et réparé dans le chemin de la paix.

Fiche Synoptique du projet :

Intitulé du projet : Collectif Digital d’appui au Discours du 8 Mars 2021 du Président Macky Sall. « CAP- D8M/PMS ». But général du projet :

Poser un dispositif Managérial de Suivi-Evaluation dudit Discours.

Revalorisation dudit discours sur les champs d’application communautaires.

Activité générale du projet :

Identification-Conception-Sélection-Cooptation de projets adjacents au discours mentionné.

Exercice managériale de traduction sur les terrains d’investissement communautaire : Cible principale du Discours Présidentiel.

PAIX- JEUNESSE- EMPLOI.

Effet escompté :

Optimisation – Maximisation du contenu saillant du Discours sur l’émergence du Sénégal.

Utilisation pratique de l’Effet escompté :

Fructification-Semence des graines d’équité et de développement inclusif.

Effet induit du projet :

Bien-être des populations sénégalaises. Renforcement – Consolidation de la Démocratie. Confiance aux Institutions Républicaines – Regain de la citoyenneté.

Retombée du projet :

Cueillette dans la cohésion des fruits de démocratie annoncés dans le Discours.

Perspective et Prospective du projet :

Prise en charge du bon devenir du Sénégal d’aujourd’hui et de demain.

Réconfort dans la coopération internationale du Sénégal avec les partenaires sollicités dans la consolidation du PSE.

Distribution équitable des retombées idées projets dérivés du Discours.

Approche du projet :

Nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication et ses propres dérivés numériques.

Acteurs et Bénéficiaires du projet :

Collectif Digital d’appui au Discours du 8 Mars 2021 du Président Macky Sall

« CAP- D8M/PMS ».

Parties prenantes et décideurs impliqués dans le discours.

Ceux et/ou celles qui peuvent parler directement au Président. En ligne de mire : Les hautes autorités à savoir ceux, celles qui entourent et exercent des rôles importants auprès du Président pour une sortie honorable de crise devraient être ciblées, identifiées, sélectionnées et retenues. Leur crédibilité ; moralité probante, aptitude et disponibilité pour honorer la tâche. A savoir la restauration de la paix doit être de mise. Ces mêmes ressources humaines doivent porter ledit discours en bandoulière. Il est question de revaloriser le binôme Jeunesse – Paix pour l’émergence du pays par le PSE. Doctrine de l’auteur du discours. 11.Management du Projet :

Partenariat Digital.

Comité Ethique et Scientifique du projet :

Personnes sensibles et convaincues de la pertinence du projet identifiées, sélectionnées, retenues :

Communautés aptes : partant de leur éthique, expertise, expérience et disposées à s’y adjoindre en supports des qualités humaines multiformes.

Parrains – Ambassadeurs de Bonne Volonté – Consultants – Personne ressource du projet :

Cooptation par le comité scientifique partant de critères de choix jugés pertinents, motivants. 14. Cible du projet : Jeunesse du Sénégal

Financement du projet :

Financement non générateur d’endettement.

Fonds d’appui au projet.

Conduite du projet :

Approche inclusive et participative.

Initiateur du projet :

Association Initiative et Action Citoyenne des Jeunes pour la Bonne Gouvernance au Sénégal. Entité juridique – administrativement reconnue, en possession de récépissé d’association officielle signé par le ministère de l’Intérieur du Sénégal.

18.Personne Ressource du projet :

Serigne Saliou FALL, Expert consultant : Finance. Management de Partenariat. Président d’honneur de l’Association Initiative et Action Citoyenne des Jeunes pour la Bonne Gouvernance au Sénégal.

Dakar le 23 Mars 2021.