Discours historique et mémorable !

Ce lundi 03 de juillet 2023, son Excellence Monsieur MACKY SALL a tenu un discours qui sera gravé à jamais dans les annales de l’histoire politique du Sénégal.

En effet, dès sa réélection en 2019,la question du troisième mandat a été agitée sans raisons valables face aux nombreux défis qui nous interpellaient.

Comme à l’accoutumée, son Excellence Monsieur MACKY SALL, dans une posture républicaine digne doublée d’une forte personnalité a su maintenir le cap jusqu’au moment où il jugea nécessaire de s’adresser à la nation. Très en verve, dans une attitude responsable et digne dont lui seul a le secret il s’est montré à l’aise et a démontré une fois de plus aux sénégalais et à la face du monde entier qu’il était, est et restera un grand homme imbu des valeurs de dignité, d’honneur, de patience, de tolérance et d’éthique.

Que n’a t-il pas entendu et vu par une classe politique irresponsable, manipulatrice et immature ,par une société civile partisane, une certaine presse courbée et acquise à la cause de certains politiciens qui n’ont cure des valeurs républicaines .

Dans cet ordre d’idées, on note aussi certains soi-disant prêcheurs soumis, des activistes encagoulés appartenant à des formations politiques mais le comble qui dépasse l’entendement est sans nul doute l’agissement de certains intellectuels qui ne le sont que de nom car malhonnêtes

Malgré tout ce brouhaha, son Excellence sans pression aucune, faisant fi de toutes ces injonctions a pris une décision longuement et mûrement réfléchie. Celle de ne pas se présenter á l’élection présidentielle de février 2024 alors qu’il en avait le droit si l’on se réfère au Conseil Constitutionnel qui avait déjà tranché la question après le référendum de 2016. Quelle grandeur!

À ce titre, le nom de son Excellence Monsieur MACKY SALL restera à jamais gravé en lettres d’or dans le panthéon des grands hommes de ce monde raison pour laquelle ,les témoignages fusent de partout.

Il faut retenir que Monsieur MACKY SALL, à travers son discours a administré un cours magistral de grand Homme d’Etat á la classe politique du Sénégal et au monde entier. Les bons élèves, pendant très longtemps encore vont apprendre et mémoriser ce cours alors que les nullards n’en retiendront rien : quel gâchis|

Pour terminer, je voudrais féliciter son Excellence Monsieur MACKY SALL pour sa grandeur et lui rendre un hommage mérité pour tout ce qu’il a fait pour le Sénégal notre cher pays.

Pourvu que notre cher Sénégal ne bascule pas entre les mains d’une petite classe politique sans vision ni programme mais plutôt obnubilée à mettre le pays dans le chaos pour s’emparer du pouvoir en marchant sur des cadavres. Que Dieu nous en garde!

Puisse Dieu le Tout Puissant, le Miséricordieux, l’Omnipotent, l’Omniscient, le Très Haut veiller sur notre cher pays et le protéger des esprits malsains, malveillants irresponsables et déstabilisateurs .AMEEN

VIVE LE SÉNÉGAL

VIVE LA RÉPUBLIQUE

VIVE EXCELLENCE MACKY SALL

DR MEDOUNE NDIAYE

COORDONNATEUR DSE CAP VERT

MEMBRE DE LA VARépublicaine