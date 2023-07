Macky non partant…le LSS de Samuel Sarr parle de «geste hautement patriotique»

Juridiquement, le Chef de l’Etat Macky SALL a bel et bien droit à un autre mandat de 5ans. Malgré ce droit légitime, il a décidé d’y renoncer. Il faut être un Grand Homme soucieux de son honneur comme lui, qui vient d’ouvrir une nouvelle ère qui met définitivement un terme à ce vieux débat autour des mandats au Sénégal.

Le président Macky SALL gardait toutes ses chances d’être candidat à la prochaine présidentielle comme le souhaitent 58% des électeurs sénégalais, qui l’ont réélu en 2019, si non plus aujourd’hui, avec son bilan. Et, le Conseil constitutionnel avait réglé cette question, en disant que, le mandat en cours était hors de portée de la nouvelle constitution. Cela veut juste dire que le mandat de 07 ans n’était pas comptabilisé. Et que le président démarre son mandant de 05 en 2019 sur la base de la réforme constitutionnelle de 2016. Il lui revenait de droit d’être candidat en 2024 pour un second mandat de 05 ans qui devrait prendre fin en 2029.

Le président Macky SALL a toujours refusé d’accéder ou de se maintenir au pouvoir par la violence. Comme son prédécesseur Me Abdoulaye WADE, il n’en fera pas moins. Dès le lendemain de sa réélection en 2019, ses opposants ont commencé à l’attaquer sur le mandat. Et pourtant, des opposants connus ont plusieurs fois déclaré qu’il avait droit à ce mandat. L’homme a préféré y renoncer pour sa conviction et le respect de sa parole. Le président Macky SALL est rentré dans la Grande Histoire.

Le président Macky SALL a une pleine conscience de la délicatesse de la situation en Afrique et dans le monde, surtout dans les pays qui nous entourent. Des individus mal intentionnés étaient prêts à provoquer des violences pour saper la cohésion sociale et déstabiliser le Sénégal à travers des hommes politiques et opérateurs économiques bien identifiés.

Le président Macky SALL s’en va après avoir réussi sa mission à la tête du Sénégal. Son bilan est plus que satisfaisant à tout point de vue. Il a travaillé et bien travaillé. Ces nombreux programmes développés ont soulagé les populations et procédé à la grande transformation du Sénégal. Il a inscrit le Sénégal parmi les meilleures économies en Afrique.

Aujourd’hui, le président de la République a consolidé la démocratie sénégalaise toujours citée en exemple à travers le monde. Au-delà du Sénégal, cet homme sera appelé à servir l’Afrique orpheline des grand hommes à la dimension de NELSON MANDELA. Il est certain qu’il sera sollicité partout à travers le continent voir le monde, pour résoudre des conflits qui minent le développement des pays et renforcent le terrorisme.

Macky SALL est un grand leader. Il le restera à jamais. Son geste hautement patriotique va servir d’exemple aux générations futures qui ont soif de références. Les jeunesses sénégalaise et africaine doivent apprendre du parcours de cet homme qui a rendu toute sa fierté à tout son peuple.

C’est avec un cœur plein d’amertume que les Sénégalais acceptent sa décision de partir. Mais, soyons certain que le regret de le voir partir, se pointe à l’horizon.

En conclusion, le parti LSS souligne que, pour les perspectives politiques, toute décision prise par le président de la République Macky SALL, sera soutenue et accompagnée par l’ensemble des structures du parti à la prochaine présidentielle de 2024 ?

Fait à Dakar le 05 Juillet 2023

Parti Libéral Social Sénégalais (LSS)