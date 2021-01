Disparue en France…Ndeye Saly Dieng Diop prie pour Diary Sow

La Ministre de la femme, de la Famille et de la Petite Enfance a compati à la disparition mystérieuse de la meilleure élève de l’année 2019.

Diary, reviens-nous vite en paix et en bonne santé !

Depuis une semaine, nous sommes sans nouvelle de notre fille, Diary SOW, étudiante en classe préparatoire au Lycée Louis le Grand de Paris (France).

Inquiète et fortement préoccupée par cette situation, je voudrais exprimer à sa maman et à toute sa famille mon soutien et ma totale disponibilité durant ces moments difficiles et prie Allah SWT, dans sa miséricorde, nous aider à la retrouver en sécurité et en bonne santé.

Amin.