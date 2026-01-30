Doudou Diouf (PS) : « Stop aux déclarations d’intention, place aux actes et à l’action »

Le Parti socialiste (PS), riche de talents et d’esprits brillants, peine pourtant à transformer cette richesse en force collective. Trop souvent, l’histoire récente du parti s’est écrite sur fond de divisions internes et de rivalités stériles. Ces querelles ont coûté cher : la défaite de 2000, facilitée par une frange alliée au PDS, puis celle de 2012, en sont des exemples marquants.

Aujourd’hui encore, certains militants semblent davantage préoccupés par le sabotage des initiatives que par la consolidation du parti. Pour Doudou Diouf, secrétaire général de la section Paris-Montreuil et du comité Docteur Samba Gueye de la Médina, le manifeste récemment publié par certains socialistes illustre cette dérive. Un texte qui reprend, sans originalité, des propositions déjà discutées lors de séminaires, et qui s’apparente à un plagiat des réflexions de plusieurs camarades, selon lui. Derrière cette façade, se cache une volonté de diviser plutôt que d’unir, soupçonne-t-il.

« Le Parti socialiste n’est pas une caserne. Ses militants ne sont pas des soldats dociles, mais des citoyens conscients des enjeux », rappelle Doudou Diouf dans une tribune intitulée « Stop aux déclarations d’intention, place aux actes et à l’action ». Et de citer un proverbe ivoirien : « Quand deux personnes se battent pour un billet de 1000 francs, il y a forcément l’une qui veut 600. » Autrement dit, les motivations ne sont pas toujours altruistes. Les militants, eux, attendent des propositions claires, unitaires, issues d’une réflexion profonde et non de démarches cosmétiques.

Pour le socialiste, la commission spéciale mise en place par le parti poursuit un travail sérieux et méthodique. Ses conclusions permettront de définir une stratégie salvatrice, fondée sur l’unité et la lucidité. C’est dans ce cadre que doivent s’inscrire les contributions, et non dans des appels anachroniques qui ne visent qu’à créer du surplace ou à imposer une logique d’exclusion.

Pour Doudou Diouf, le salut du Parti socialiste ne viendra pas d’une dynamique clivante, mais d’une énergie fondée sur la générosité, la camaraderie et la volonté de bâtir une démarche solide vers la conquête du pouvoir. « La division est une machine à perdre », insiste-t-il.

L’équipe dirigée par Aminata Mbengue Ndiaye mérite des encouragements pour ses actions et ses initiatives, estime-t-il. Elle doit aussi recevoir des critiques constructives, car c’est dans le débat franc et la recherche de solutions réelles que se forge l’avenir du parti.

Doudou Diouf appelle à tourner la page des déclarations d’intention. Le Parti socialiste doit renouer avec une réflexion féconde et des actes concrets, seule voie pour espérer reconquérir le pouvoir et répondre aux aspirations des citoyens.