Dr Macoumba Diouf : «Le message du Président Macky est d’une haute teneur patriotique… »

Docteur Macoumba Diouf, Directeur de l’Agence Nationale de l’Horticulture a positivement apprécié le discours à la Nation du Chef de l’Etat Macky Sall ce, à la veille de la célébration de l’an 60 de notre accession à la souveraineté internationale. Dans un tweet, le Maire apériste de la Commune de Lat Mingué (dép. Kaolack), souligne : «Ce discours est d’une haute teneur patriotique, voire citoyenne. En l’entendant, l’on aperçoit aisément cette ambition qui l’anime, c’est-à-dire, propulser le Sénégal à la réussite économique et sociale. Le Président Macky est un vrai développeur et, je profite de cette occasion pour saluer aussi le caractère exhaustif parce qu’inclusif de son discours. Ainsi, aucune frange de notre société n’a été laissée en rade et, surtout, dans un contexte de crise émanant de la pandémie à Coronavirus ou Covid-19 », a –t-laissé entendre.

Toutefois, le Dr Diouf a tenu également à féliciter et remercier le Chef de l’État pour la priorité qu’il a accordée à la redynamisation de la production nationale et, particulièrement, le secteur de l’Agriculture pour relever le défi de la souveraineté alimentaire par une vraie diversification agricole…