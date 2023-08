Drame à Bignona…Il tue son oncle lors d’une bagarre

Un homme a été tué, lundi, par son neveu à Baïla, département de Bignona. Le drame s’est produit après une dispute entre l’oncle et son neveu. Selon des sources proche de la famille, l’oncle s’est servi d’un couteau pour poignarder son neveu par surprise et malgré sa blessure, le plus jeune a réussi saisir le couteau de son oncle pour lui asséné plusieurs coups de poignard et l’homme a perdu la vie sur le coup. Le jeune lui est en soin intensif à Ziguinchor. Une enquête est ouverte par la gendarmerie de Bignona.

L. Badiane pour Xibaaru