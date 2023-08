Les stations-service ont entamé leur grève…ce lundi (document)

Souvent prises pour cible depuis quelques années, les stations-service Total annoncent à partir de ce mardi une grève de 72h à partir de ce mardi 1er août sur toute l’étendue du territoire national. Dans un communiqué rendu public, les gérants des stations-service Total et de tous les distributeurs de produits pétroliers informent que cette décision est entérinée après réflexion sur la situation politique et sociale dans le pays.

Selon les gérants des stations service Total, les émeutes et manifestations en cours ont malheureusement ciblé certaines stations-service, occasionnant des pertes matérielles importantes et surtout exposant leur personnel à des situations dangereuses. « Nous sommes conscients que cette rupture de service peut entrainer des désagréments pour nos clients. Et nous tenons à les en informer à travers un plan de communication qui sera décliné sur nos réseaux sociaux, notre site web et avec le soutien du service-client. Soyez rassurés, les efforts nécessaires seront déployés pour minimiser l’impact pendant cette grève en espérant un retour à la normale dans les meilleurs délais » lit-on dans le communiqué.