Sénégal…Juan Branco toujours introuvable

Les services secrets sénégalais ne sont toujours pas parvenus à dénicher de sa cachette l’avocat Juan Branco qui les a semés comme des débutants pour entrer au Sénégal incognito, faire le trajet jusqu’à Dakar et participer à la conférence de presse des avocats de Ousmane Sonko. Selon des informations de «L’As», au moment où ces lignes sont écrites, la robe noire reste toujours introuvable depuis qu’il a été extirpé de ladite conférence de presse par ses gardes du corps qui l’ont sans doute aidé à disparaître dans la nature.

Une situation qui constitue un affront pour les services secrets dont la réputation a pris un sacré coup, depuis deux jours. Il faut souligner également que l’entrée de Juan Branco au Sénégal, malgré le mandat d’arrêt international requis contre lui et son interdiction d’entrer dans le territoire sénégalais, montre une certaine négligence des renseignements.

Il faut dire qu’à force de morceler les services et de donner plus de moyens à la Drn au détriment de la Direction de la Surveillance territoriale (DST) qui est le parent pauvre des services de renseignements, les failles se font jours. D’après des sources de L’As, le moral des agents de cette direction pourtant réputée rigoureux est dans les basques. Qui plus est, le patron y est depuis six ans. Sans compter que les mauvaises conditions de travail des agents. Vivement un clin d’œil à ce service qui se meurt.