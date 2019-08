Drogue au port: Le présumé cerveau a bien verrouillé ses arrières

Ibrahima Thiam alias Toubèye, présumé cerveau de l’affaire dite de la saisie record de drogue au port de Dakar qui est peint comme étant l’homme au centre de cette grosse affaire de drogue, s’est livré à la Justice avant-hier près d’un mois de traque entreprise contre lui par les forces de l’ordre. Il s’y ajoute que, Toubèye faisait l’objet de réelles menaces de mort de la part des cartels brésiliens et mexicains qui l’accusait d’avoir « torpillé » par négligence l’opération de Dakar. Une négligence synonyme de sabotage que les narcotrafiquants de la sous-région n’entendent pas lui pardonner. Son seul salut, c’était de se rendre et de « vieillir » en prison pour sauver sa peau.

En tout cas, la plupart des policiers ayant servi à la Division des Investigations Criminels connaissent très bien Ibrahima Thiam alias « Toubèye » pour l’avoir plusieurs fois arrêté dans des affaires de trafic de drogue et de voitures de luxe. Ainsi, les flics sont convaincus que Toubèye a très bien surveillé voire verrouillé ses arrières avant de se livrer. D’ailleurs, nous souffle-t-on, ce n’est pas un hasard s’il est allé directement dans le bureau du doyen des juges d’instruction où il connait le nombre des marches de l’escalier. Comme quoi, il a eu le temps de sécuriser ses biens et avoirs, de préparer sa défense, d’aménager sa vie carcérale, d’huiler son réseau, de fermer son carnet d’adresses etc. « Le Témoin » jure que cette affaire de cocaïne est devenue une vraie affaire d’Etat suivie de très près par le président de la République Macky Sall. Mais aussi par les polices de tous les pays occidentaux ! Et qui s’y frotte s’y pique !