Ecoles privées…les parents d’élèves dans la rue ce samedi

SOS consommateurs qui s’érige en bouclier des parents d’élèves dans leur différend avec certaines écoles privées, prévient que le chantage ne passera.

Ces établissements privés d’enseignement continuent d’exiger le paiement de la scolarité des 3 mois de confinement (mars, avril et mai 2020) alors qu’aucun cours n’a été dispensé.

Me Massokhna Kane de SOS consommateurs, appelle à la mobilisation des parents d’élèves ce samedi dans la matinée au rondpoint JVC pour dénoncer cette arnaque. A l’en croire, l’Etat du Sénégal a montré son impuissance face à cette situation et livré les parents d’élèves au chantage des écoles privées.

Ainsi parents d’élèves, organisations de la société civile et syndicats, leaders religieux et politiques vont dénoncer « cette situation inacceptable des parents d’élèves ». Me Massokhna Kane lance un appel aux forces vives du Sénégal pour un grand rassemblement contre cette arnaque.