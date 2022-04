Edouard Mendy encaisse 7 buts pris en 2 matchs

Arrivé en début de saison dernière dans l’effectif de Chelsea, Edouard Mendy s’est tout de suite imposé dans les cages. En Ligue des Champions, Edou est devenu le recordman de clean sheets en Ligue des Champions où, pour le 20e match de sa carrière (déjà 5 clean sheets cette saison), les choses ne sont pas passées comme il le voulait.

En effet, l’attaquant français, Karim Benzema, a fait vivre au portier sénégalais, sa pire soirée de Ligue des Champions. Jamais Edouard Mendy n’avait encaissé plus d’un but en C1 depuis ses débuts. Il a fallu donc attendre vingt matchs, pour voir le champion d’Afrique encaisser plus d’un but dans un match de C1.

Ce qui est loin de ses standards habituels de la saison dernière. En effet, en deux rencontres, Premier League et Ligue des Champions, le meilleur gardien de buts du monde a pris l’eau avec sept (7) buts encaissés.