Effondrement à Khodaba : Le Bilan s’alourdit…4 morts

Quatre morts déjà ! Le bilan du drame survenu mercredi 27 janvier 2021, avec l’effondrement d’une bonne partie d’un immeuble abritant l’usine 3-DMEnergie, spécialisée dans la fabrication de postes électriques pour le compte de la Senelec, implantée au village de Khodaba, entre les communes de Keur Mousseu et Pout (département de Thiès), s’est alourdi.

Le Témoin renseigne dans sa parution de ce vendredi, qu’en plus de la victime décédée sur le site du drame, trois parmi les cinq blessés qui avaient été admis dans un état critique aux urgences du centre régional hospitalier El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène ont finalement succombé à leurs blessures. L’accident s’est produit avant-hier vers 13 heures.

Un gigantesque bâtiment de deux étages s’est écroulé sur des ouvriers. Et il avait fallu plusieurs tours d’horloge pour que les sapeurs-pompiers et d’autres équipes de secours parviennent à extraire des décombres cinq blessés graves et un corps sans vie.