Efforts de guerre contre le coronavirus : Que les ministres renoncent à leurs salaires de fin mars

C’est un élan patriotique national qui est en train de gagner le Sénégal dans sa guerre pour venir à bout du coronavirus. Il existe un élan de solidarité qui surgit en ce moment et qu’il convient de saluer. Après le khalife général des mourides, la star planétaire Youssou Ndour, Aliou Sow imité par ses collègues du Haut conseil des collectivités territoriales prêts à verser chacun d’entre eux tous les mois de sommes entre 50 000 FCFA et 100 000 FCFA de leurs indemnités dans les caisses du Comité de lutte contre le coronavirus, voilà que le footballeur Sadio Mané vient de faire une donation de 30 millions de FCFA. Les chanteurs Wally Seck et Pape Diouf, ainsi que le patron du groupe de presse D médias se distinguent eux en apportant leurs contributions financières. Le maire de Diembéring, une commune qui n’est pourtant pas nantie, a lui aussi consenti des efforts. Des gestes vraiment patriotiques.

Au fait, dans tout ça, que font les plus grands intrigants de ce pays qui se veulent des donneurs de leçons de morale, au point de passer tout leur temps à monter des complots contre des autorités de la République ? Le moment est vraiment venu pour eux, s’ils ont de l’affection pour le Sénégal de se joindre à cet élan de solidarité nationale, en apportant eux aussi leurs contributions.

L’heure est grave, le temps n’est plus aux intrigues, on s’engage dans une guerre qui nécessite de gros moyens financiers. Dans ce cadre, les membres du gouvernement devaient être les premiers à se mettre au front.

Xibaaru suggère donc que tous les ministres s’accordent à verser leurs salaires de fin du mois de mars au comité de lutte contre le coronavirus. Ce qui ne devait être une montagne pour eux, d’autant qu’ils ne paient ni de loyer, ni de factures d’eau, d’électricité, etc., et ont déjà des comptes bancaires fournis, grâce aux impôts et taxes que verse le contribuable. C’est le minium que de leur exiger cet effort qui permettrait de collecter des centaines de millions de FCFA au profit de la guerre contre le coronavirus. On attend aucune nouvelle du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi, si ce n’est cette proposition faite aux membres du gouvernement qui doivent démontrer leur patriotisme.

La rédaction de Xibaaru