El Hadj Diouf demande l’emprisonnement de Ousmane Sonko

Après la passe d’armes entre Ousmane Sonko, l’UMS et Aminata Touré, c’est au tour de Maître El Hadj Diouf d’entrer dans la danse. Lors d’une conférence de presse, l’avocat qui défend les intérêts de Adji Sarr, s’en est encore pris au leader du Pastef.

« Vous me permettrez d’analyser les derniers agissements de l’homme de Sweet beauté » a-t-il commencé par dire. Maître El Hadj Diouf n’a pas manqué de traiter comme à son habitude, de tous les noms d’oiseaux le leader de Pastef, sans le nommer.

Parlant de la passe d’armes entre Ousmane Sonko et l’UMS, le leader du PTP déclare: « la belle dame, la plus belle dame du Sénégal (la justice) ne sera pas violée ». Selon Diouf, Ousmane Sonko serait dans le « désarroi » depuis les sorties de Adji Sarr sur des médias internationaux. D’ailleurs, il a même félicité le président de l’Union des Magistrats du Sénégal, Ousmane Chimère Diouf pour sa réaction suite à la déclaration de Sonko à l’encontre de certains juges.

El Hadj Diouf, selon Seneweb, est allé jusqu’à demander l’emprisonnement de Ousmane Sonko car selon lui, « le leader du Pastef viole l’obligation de signature du registre de contrôle judiciaire ». « Quand on viole le contrôle judiciaire, on doit immédiatement aller en prison » poursuit maître Diouf qui demande en outre à la justice « de ne pas être faible ». El Hadj précise que « si Sonko n’est pas arrêté et emprisonné » plus personne ne devrait aller en prison.