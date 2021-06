El Hadj Momar Diagne (APR) bombarde Adama Faye

Devenu objet médiatique digne d’intérêt, Adama Faye en est arrivé à oublier la raison même de ce nouveau statut dont il semble se délecter: une star médiatique.

Il oublie qu’il n’intéresse les médias que pour une raison, une seule raison: il est le beau- frère du Président de la République. Il combine les 02 versants de l’objet médiatique. Il est » sollicité » quand nos adversaires et les médias veulent faire très mal au Président Macky Sall ( la chanson populaire ne dit – elle pas quand, de guerre lasse, un ennemi n’ a plus de solution pour t’atteindre, c’est seulement par le biais de tes proches qu’il passe pour te détruire?); il valide, à travers des dérapages ou dérives, toutes les accusations faites par nos adversaires!

Nous avons connu le camarade Adama Faye dans notre bataille pour la conquête du pouvoir. Généreux, engagé et courageux. Mais, aujourd’hui, le Responsable local, est devenu autre. Il semble totalement transfiguré par le pouvoir.

Arrogant et prétentieux, vulgaire et d’une suffisance digne d’ un idiot du village, tels sont les nouveaux traits dominants du Camarade Adama Faye.

Dans sa lettre, ou plutôt dans sa pîque haineuse, Adama Faye y affiche de graves carences politiques. Il ne sait pas que depuis sa création, notre Parti n’est jamais parti SEUL dans une Election!

Adama Faye bombe le torse et se dit prêt pour un combat de poids lourds, lui le poids plume. Il se définit comme » Responsable Apr de Grand Yoff » et « membre fondateur de L’APR « . OK, pas de soucis. Allez lui demander une Election, une seule, qu’il a remportée à Grand Yoff. Du reste, et il le sait très bien, il n’est pas le seul Responsable de notre Parti dans cette zone. Nous y avons de valeureux Responsables qui mouillent le maillot au quotidien, sans tambours, ni trompettes. Adama Faye est un chef de guerre local qui tente de tromper son monde en se hissant au rang de maître exclusif de Grand Yoff!!

Les boules puantes qu’il jette sur le Président de la République, sont à la mesure de son incurie et de son irrespect de la 1ère Institution de notre pays, à savoir le Président de la République.

Adama Faye dit qu’il est de l’Apr. Alors, qu’il accepte que notre Parti a ses textes, ses règles et son Système d’alliances, surtout qu’il est dans une grande Coalition. Tous les Responsables ont le droit d’afficher leurs ambitions locales. Mais qu’ils n’oublient jamais qu’ils ne sont que des Candidats à la Candidature, étant entendu que le dernier mot appartient à la Coalition au nom de laquelle nous sollicitions les suffrages citoyens.

Ne pas le comprendre, et faire comme Adama Faye, en usant de propos mal polis, voire totalement impolis et outrageants, c’est ouvrir la porte à toutes les forfaitures et à la défaite cinglante.

En attendant de revenir sur les autres attaques d’une exceptionnnelle bassesse, nous souhaitons que le Parti active la Commission de Discipline pour statuer sur le » cas Adama Faye ». Que soit examinée laquelle des Sanctions ( Avertissement, Blâme, Suspension, Exclusion) devra être appliquée à cet individu marchand de haine et d’une indigne ingratitude.

A ce gars, nous rappelons ce qui est notre âme politique (Macky Sall est notre seul leader) et un avertissement: Non, Macky Sall, faut pas Toucher »!!!!!!

A très bientôt Adama Faye. Nous n’en avons pas encore fini avec toi….

EL Hadj Momar Diagne