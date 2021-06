Thierno Alassane Sall : « Le chômage de la jeunesse favorise la criminalité »

L’insécurité est devenue préoccupante dans notre pays. Elle angoisse nos concitoyens qui sont excédés par les agressions et les atteintes aux biens. Mais, c’est bien la corruption généralisée et le néo-patrimonialisme qui créent la délinquance de masse.

Ensuite, il s’agit de réparer les organes de l’État et de la nation, profondément abîmés par les logiques clientélistes et le népotisme. Sans cela, aucune Justice n’est possible, aucune démocratie ne peut être pérenne, et la construction républicaine restera inachevée.