El Hadji Diouf : « La personne de Sonko ne m’intérresse pas »

El Hadji Ousseynou Diouf est désormais devenu un véritable soutien du président Macky Sall. L’ancien attaquant des Lions, invité de l’émission D’Clique sur la TFM, s’est exprimé sur l’affaire opposant Ousmane Sonko et Adji Sarr.

« La personne ne m’intérresse pas. Je parle d’un pays. Ousmane Sonko est dans ces affaires, moi également. Mais tout doit se dérouler dans le calme. Qu’on doit le juger ou pas, ce n’est pas à moi de le dire. Les problèmes personnels des gens ne m’intéressent pas. C’est le pays qui m’intéresse », a déclaré Dioufy.



Avant de rajouter : « J’ai eu mal lors des événements de mars. On m’appelait de partout pour me dire que mon pays est en feu. Pourtant, je me glorifie de dire que le Sénégal est le seul pays qui n’a pas connu de guerre. Je suis un homme courageux et je me suis battu pour devenir l’un des meilleurs sénégalais de tous les temps. Donc, que les Sénégalais se lèvent pour marcher pacifiquement car ils en ont le doit. Les gens ont aussi le droit d’être des opposants, mais ils ne doivent pas mettre en avant leurs problèmes personnels pour régler ceux du pays. Que les gens sachent que personne ne peut incendier le pays. Celui qui tentera de le faire, il sera brûlé. »