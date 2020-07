El Hadji Malick Gueye : « Pape Demba Bitèye est un espoir sûr pour le Saloum »

Le Directeur Général de la Société Nationale d’ Électrification du Sénégal (SENELEC) continue de bâtir son empire politique dans le Saloum. Pape Demba Bitèye, puis que c’est de lui qu’il s’agit, vient d’être porté au Graal par le coordonnateur du mouvement »And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal ».

Lors d’une réunion de sa structure dans son terroir de Lat Mingué ( ‘dep.Kaolack), l’ ancien député libéral n’a pas tari d’éloges envers PDB: »Notre mouvement »And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal » félicite et remercie le Directeur Général de la SENELEC, Pape Demba Bitèye pour son leadership éclairé, son engagement sans faille auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Ici, dans le Saloum, il a su élargi et massifier la mouvance présidentielle et, partout, ses actions de font,déjà,sentir. Il ne cesse de voler au secours des populations des différentes Communes du département de Kaolack comme Lat Mingué, Ndiédiène, Passy pour ne citer que celles-là.Sur ce, nous lui devons une fière chandelle », a argué Milk.

L’ ancien conseiller du Président Wade pour le Proche et le Moyen Orient , d’avertir : »Que ceux qui disent du mal de Pape Demba Bitèye se taisent. Tous ces gens-là qui s’agitent et veulent trouver à redire sur sa gestion à la tête de la SENELEC sont de très mauvaise foi.Il n’ a rien à se reprocher.Son seul tort, aujourd’hui, c’est d’avoir inauguré l’ère de la bonne gouvernance au sein de cette boîte d’État .S’ils n’ arrêtent pas leur entreprise sournoise, ils nous trouveront sur leur chemin », avertit- il.