El Hadji Mansour Mbaye s’émerveille devant l’œuvre architecturale de la mosquée «Massalikoul Jinaan»…

Le Président de l’Association des Communicateurs Traditionnels du Sénégal, El Hadji Mansour Mbaye, vient de visiter les chantiers de la grande mosquée mouride de Dakar, «Massalikoul Jinaan», sise au quartier Bopp(Colobane) dont la réception est prévue le 27 Septembre prochain. El Mansour, accompagné du Secrétaire Permanent de «Massalikoul Jinaan», le très vaillant Abdoul Khadre Fall, a été si impressionné par ce paradis majestueux bâti au cœur de la capitale sénégalaise .Pour lui, cet édifice culturel et cultuel est le symbole d’une l’Islam gagnant mais aussi une récompense divine du Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul qui, toute sa vie durant, a œuvré Allah et son plus Noble des Prophète, Muhammad(S.W.A). Après avoir salué l’apport conséquent des différents Khalifes (Serigne Bara Mbacké Falilou, Serigne Sidy Moctar Mbacké, Serigne Mountakha Mbacké) et du «Dieuwerine» en chef El Hadji Mbackyou Faye, il lance un appel à tous les musulmans de venir massivement assister à son inauguration prévue le 27 Septembre 2019.