El Malick Ndiaye : « Sonko et Bassirou Diomaye Faye parcourront ensemble le pays pour… »

Dans un post publié sur sa page Facebook, El Malick Ndiaye, le Secrétaire général chargé de la communication du parti Pastef/Les Patriotes, exprime sa fierté envers leur leader et candidat. « Fier de notre leader et de notre candidat ! Mention spéciale à nos députés qui ont encore démontré toute leur classe à travers un débat parlementaire bien argumenté et basé sur des principes. Ousmane SONKO et Bassirou Diomaye Faye parcourront ensemble le pays pour assurer une victoire dès le premier tour, Insha’Allah », a-t-il écrit sur le réseau social.