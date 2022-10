Élections de représentation syndicales : le Ministère du Travail à l’heure du vote électronique

Pour les prochaines élections de représentativité syndicale, les enseignants vont devoir se mettre au pas de l’outil informatique avec le vote électronique pour choisir les syndicats devant représenter à la table de négociations.

Initié par le ministère du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, ce vote électronique a comme avantage du point de vue économique avec le déplacement des électeurs qui leur sera épargné, sur la préparation logistique et le contrôle des opérations de vote, mais aussi et surtout la facilitation d’utilisation avec l’accessibilité depuis un outil informatique connecté à internet et aussi depuis tous les navigateurs de recherche, un facteur démocratique.

L’électeur va détenir un véritable bureau de vote virtuel en permanence, une meilleure sécurité du vote. Dans les exigences , il ne sera plus possible de voter deux fois, aucune entité électorale ou groupe ne peut empêcher le bon déroulement du processus électoral.

Le principe est très simple. Par une démonstration, les informaticiens du Ministère de l’éducation et de la formation : Comment se connecter, comment choisir candidat et comment voter.

En présence du Ministre Samba Sy et de ses collaborateurs qui ont partagé avec les représentants de syndicats d’enseignants les craintes et les inquiétudes des uns et des autres.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn