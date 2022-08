Elections HCCT : 12 listes en compétitions…de grandes coalitions absentes

Pour l’élection du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) prévue le 4 septembre 2022, la Direction générale des élections (DGE) a reçu 12 listes de candidatures. La commission chargée de la réception des dossiers de déclaration de candidatures, présidée par Abdoul Aziz Sarr, directeur des opérations électorales a commencé, depuis lundi 15 août la phase d’examen de recevabilité juridique des candidatures. Et le travail va se poursuivre ce mardi, selon nos confrères L’Observateur qui soulignent que les listes seront publiées avant la fin de la semaine, c’est-à-dire 15 jours avant la date du scrutin prévu le 4 septembre 2022, conformément au Code électoral.

Parmi les 12 listes de candidatures déposées pour l’élection du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), seule la coalition Benno Bokk Yaakaar va briguer le suffrage des conseillers dans l’ensemble des 46 départements. Les autres listes en lice ne vont pas se présenter dans tous les départements. Elles auront des listes dans quelques départements ciblés. C’est le cas de la coalition Bokk Gis-Gis Liggey, dirigée par l’ancien président de l’Assemblée nationale et du Sénat, Pape Diop. Elle a décidé de présenter des listes dans quatre (4) départements sur les 46 que compte le territoire national. La coalition veut concourir dans les départements de Bambey, Mbirkilane, Malem Hodar et Goudiry. And-Jef/Pads de Mamadou Diop Decroix va se présenter dans deux départements, à savoir Gossas et Birkilane. Natangué Askan Wi parmi les 12 listes déposées pour briguer le suffrage des conseillers le 4 septembre prochain.