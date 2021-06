Elections locales : Fadel Barro lance « Jammi Kaolack »

C’est un premier acte vers la conquête de la mairie de Kaolack que vient de poser l’ex-coordonnateur de Y en a marre, Fadel Barro. Le journaliste-activiste, qui n’exclut pas une candidature aux Locales de janvier 2022, même s’il soutient que le sujet n’est pas à l’ordre du jour, a lancé, hier, la plateforme « Jammi Kaolack ».

Dans un premier temps, Fadel Barro et ses camarades ont décidé de mener une campagne dénommée « Naatal Bindu », «pour pousser les citoyens à s’inscrire sur les listes électorales ».

« Nous invitons tous les candidats déclarés ou potentiels à la mairie de Kaolack, que sont Mimi Touré, Serigne Mboup, Rahma et même la maire sortante Mariama Sarr, à faire du ‘’Naatal Bindu’. (…) Il nous faut cultiver et promouvoir l’entraide entre Kaolackois », lance-t-il.