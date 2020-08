Elle a deux maris…elle parle du foyer, des enfants

Cette polyandre raconte sa vie avec ses deux maris

La polyandrie n’est pas autorisée dans la société africaine mais en Amérique, c’est carrément autre chose. Une Américaine polyandre du nom de Kenya Stevens a flanqué une raclée à de nombreux internautes après s’être affichée avec ses deux maris.

En Afrique, qu’une femme épouse deux ou plusieurs hommes est rare voire impossible. C’est à l’homme qu’appartient le choix d’épouser une ou plusieurs femmes. La polyandre américaine Kenya Stevens n’est visiblement pas d’accord et elle a voulu faire voir cela sur les réseaux sociaux. Elle est mariée à deux hommes et a publié une photo prise avec eux sur la toile.

Dans la légende de la photo, elle a clairement affirmé qu’ils sont tous deux ses partenaires de vie. La polyandre a aussi révélé que l’amour qu’elle ressent pour chacun d’eux n’est pas similaire mais cela ne les empêche pas de vivre en paix. A en croire Kenya Stevens, cet amour est de longue date et elle a deux fils avec eux.

« Les filles poly s’amusent tout le temps !!! Me voici et mes deux maris pour la vie. L’un est un amour physique WC, l’autre est un amour de l’esprit. Ils mesurent tous les deux 1m90. Ils ont tous les deux une barbe … Nous portons tous des lunettes. L’un est du sud, l’autre est un habile du nord. Nous vivons ensemble et nous nous entendons très bien. J’élève leurs deux fils nos deux aînés sont à l’université ! », a écrit la polyandre évoquant les similitudes et les dissemblances de ses époux

Kenya Stevens n’est tout de même pas la première polyandre qui a voulu raconter sa vie en couple avec deux hommes. En 2017, une polyandre Zimbabwéenne a aussi révélé des détails sur sa vie intime avec ses deux maris. Elle a même expliqué comment ils la satisfassent sexuellement.