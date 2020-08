Beyoncé adepte du Satan…voici la preuve en image

Une preuve du satanisme de Beyoncé déterrée par les internautes

Les réseaux sociaux ne sont pas réputés pour être amnésiques. À travers elles, les anciens souvenirs reviennent bien de fois hanter les concernés plusieurs années après. Plusieurs célébrités ont déjà eu à faire les frais de cette imprévisibilité des choses et c’est autour de la méga-star Beyoncé de payer la note.

Chanteuse à succès depuis les années 90 avec le groupe Destiny’s Child, Queen B n’a pas eu du mal à percer aussi en solo faisant de lui une très grande icône internationale. Même si son talent est indéniable, il y a une autre rumeur qui rôde autour de la femme de Jay-Z depuis ses premiers succès. Elle a toujours été traitée de sataniste et pour ne pas arranger les choses, ses clips vidéos renferment un bonne dose de messages subliminaux. De quoi rendre la rumeur plus plausible à chaque sortie.

Loin d’être une simple théorie du complot, d’autres célébrités se sont même prêtés au jeu en l’accusant. Les derniers événements semblent enfoncer encore plus Beyoncé qui n’aborde jamais ce sujet. Une vieille photo de lui sur scène circule ces derniers jours et vient renforcer encore plus la thèse sataniste. On voit sur la photo la diva entrer en transe en pleine prestation avec des yeux qui font presque peur.

Pour les internautes, c’est la preuve que Beyoncé est possédée par un démon.

Cet acharnement n’étonne guère quand on sait que le milieu du showbiz hollywoodien a toujours fait l’objet de ce genre de rumeurs. Le public a souvent usé de l’argument sataniste pour justifier les succès incommensurables dans le milieu artistique. Le cas de Michael Jackson est d’ailleurs l’un des plus représentatifs.