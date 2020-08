Elle attend un bébé pendant 5 ans et…meurt le jour de l’accouchement

Elle meurt pendant l’accouchement après avoir attendu plus de 5 ans pour avoir un bébé

Ce qui était censé être un jour de joie pour une famille nigériane, s’est transformé en tragédie, car une femme enceinte appelée Rita a perdu la vie pendant l’accouchement, laissant sa famille et ses amis en larmes.

Un utilisateur de Twitter, @ ceejayboss1, s’est rendu sur la plateforme de micro-blogging pour partager la triste histoire de la mort de sa jeune sœur.

”J’ai perdu ma sœur cadette hier soir … Elle est morte pendant l’accouchement de son bébé”

Ceejayboss, qui l’a décrite comme une femme positive, a déclaré qu’elle menait une vie simple.

“vraiment le sang c’est le sang … J’ai senti que quelque chose n’allait pas la nuit dernière … je n’ai jamais su que tu luttais pour la vie … Tu as vécu une vie très simple … Toujours souriante et attendait avec impatience beaucoup de choses. Parfois je me demande simplement comment Dieu fait ses plans …puis-je l’interroger ? “.

Ceejayboss a poursuivi en révélant qu’il consacrerait une partie de sa vie à prier pour les femmes enceintes au moment où elles accoucheront.

Selon lui, beaucoup de personnes célèbrent avec les femmes quand elles accouchent, mais peu voient la douleur qu’elles subissent et le risque que contient tout le processus.

Dans ce qui pourrait être décrit comme la seule consolation de la famille, le bébé de sa sœur a survécu. Ceejayboos a déclaré dans un autre tweet qu’il parlerait à son neveu de sa mère et de la façon dont elle a prié pendant plus de 5 ans pour un enfant.

Selon lui, Dieu l’a appelée au ciel pour veiller sur son nouveau-né.

“Mon neveu a survécu … Je vais te dire à quel point ta maman était douce et vivante … Comment elle a prié pendant plus de 5 ans en demandant à Dieu d’avoir un bébé. Et juste au moment où elle était prête à t’accueillir, t’étreindre et t’embrasser; Dieu l’a emmenée au paradis pour qu’elle puisse veiller sur toi à partir de là », a-t-il tweeté.