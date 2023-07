Emigration clandestine: 32 candidats interpellés à…

L’émigration clandestine vers l’Espagne via la voie maritime a repris du poil de la bête dans le département de Mbour depuis quelques semaines. Par vagues, des jeunes, surtout des pêcheurs, ont emprunté ce circuit fort périlleux à quelques jours de la Tabaski pour atteindre les côtes ibériques. La période choisie n’était pas fortuite car pour les candidats à l’émigration clandestine, les forces de défense et de sécurité seraient plus préoccupées par les préparatifs de cette fête, rapporte le correspondant du journal Le Témoin à Mbour.

Un groupe de jeunes pêcheurs parti de Mbour à deux jours de la Tabaski, est arrivé à destination sain et sauf en Espagne une semaine après, soit mardi dernier. C’est justement ce jour qu’un autre groupe de 32 personnes avait choisi ou même s’était fait choisir pour tenter l’expérience à partir du village côtier de Guéréo dans la commune de Sindia.

Malheureusement pour cette équipe, le projet a été étouffé dans l’œuf car les éléments du lieutenant Cherif Khatab Diop, conservateur de l’aire marine protégée de Somone, alertés, les ont interpellés dans la nuit du 4 au 5 juillet, informe le journal.

Au total, 32 personnes dont trois femmes ont été interpellées puis remises aux éléments de la gendarmerie, informe le lieutenant Diop. Ce groupe est composé, selon l’officier, de 23 Sénégalais, sept Gambiens et deux Guinéens. Toutefois, ce qui a le plus attiré l’attention du conservateur de l’AMP de Somone, c’est la moyenne d’âge des candidats à l’émigration clandestine qui tourne, a-t-il dit, autour de 16 et 17 ans.

Selon les informations recueillies par nos confrères, la gendarmerie a ouvert une enquête pour connaître les passeurs qui n’étaient pas sur les lieux.