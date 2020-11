Emigration clandestine : La Der distribue 160 millions Fcfa aux rescapés

La Délégation à l’Entreprenariat Rapid (DER) est passé à la vitesse supérieure à Mbour. Ce week-end, les rescapés de l’émigration clandestine ont bénéficié d’une enveloppe de 160 millions de Fcfa, en collaboration avec la Société des infrastructures de réparation navale.

En plus de la somme distribuée aux rescapés, cinq pirogues en fibre de verre, des gilets de sauvetage et des GPS ont été remis. L’Etat vise à soutenir le renouvellement de la flotte et la bonne gestion de la pêche au Sénégal.

Fatou Boundaw Manga(stagiaire)